快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

台南推暑假逛博物館 挑戰任務集章抽獎

中央社／ 台南30日電

台南市立博物館舉辦「時空探險王－六館集章大挑戰」活動，明天起至8月31日完成6處館舍集章，就可參加抽獎，鼓勵學子們利用暑假走入博物館，體驗不同館舍特色內容。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，博物館不只是靜態展覽場域，更是培養探索力與創造力的知識寶庫，此次串聯市立博物館、南瀛天文館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區及兒童科學館共6大館舍，邀請民眾化身探險家進行探索。

黃雅玲表示，今年暑假特別設計「時空旅行護照集章冊」，民眾可從任一館啟程，完成每館專屬任務蒐集印章，集滿全套即可兌換抽獎券參加抽獎，鼓勵大家走進博物館，開啟屬於自己的冒險故事。

黃雅玲指出，此次6大館舍各自發揮特色，從築城祈願、河流創作、化石尋寶到數字推理、明信片寄送與互動積分，讓民眾用最有趣方式，重新認識台南文化與科學底蘊。

台南市立博物館長何秋蓮表示，集章獎品豐富，最大獎是iPad 11，還有藍牙耳機、「巷仔Niau」禮盒組、7-11禮券等，7月底前完成集章者可搶先參加8月15日早鳥抽獎，抽中早鳥獎者同時保留參加9月15日最終抽獎資格。

何秋蓮表示，活動也搭配多場限時主題日，邀請大家在府城試煉、恐龍探險、番薯故事、親子手作與實境挑戰中，邊玩、邊學、邊體驗，透過遊戲探索知識，創造家庭共遊美好回憶，讓博物館成為充滿互動與驚喜的城市舞台。

科學 文化局 台南 印章 博物館

延伸閱讀

花蓮推天文觀星旅遊 暑假每周末免費星空導覽

「台南查某囝」李竺芯拿金曲三大獎 黃偉哲感謝她「足芳」的台語創作

台灣鱷魚公主化石首度曝光！ 國內外百件標本左鎮登場

暑假到台南天文館摘星 還有嘉年華集章抽大獎

相關新聞

嘉市消小隊長羅國洲 世界警消運動會連拿3獎牌

嘉義市消防局小隊長羅國洲參加有「警消人員奧運會」之稱的世界警察消防運動，已在桌球項目，連續拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及...

【重磅快評】關廟看板7天說不清楚 林俊憲坑殺王定宇？

2026台南市長的綠營內戰早已開打，綠委林俊憲、陳亭妃掛出看板超過700面，成了台南「三板（棺材板、光電板及選舉看板）」...

林俊憲爭取19億建設看板遭指「廣告不實」 林辦：與事實有落差

立委林俊憲在台19甲線台南關廟段樹立「成功爭取台19甲線19億拓寬經費」大看板，遭投訴「選舉膨風廣告不實」。新聞見刊後林...

台南越南新住民楊美鳳創業成功 每月捐贈便當回饋社會

越南新住民楊美鳳創業成功，經台南市議員林美燕居中協助下，今天宣布，自7月起，每個月第一個星期一的中午，回饋捐贈100個越...

70年水塔造就「土庫醫生1條街」美名 土庫鎮老水塔去留引關切

雲林縣土庫鎮中正路一座高約30公尺大水塔，是在地人共同記憶，文史工作者調查水塔建於1956年，是地方用水走向現代化的象徵...

南市府全額補助長者健保費 約30萬人受惠

因基本工資連續兩年調升，以基本工資投保於職業工會之長者健保費調漲，超出臺南市現行補助每月826元額度，為減輕其負擔，臺南市自113年12月開辦補助健保費差額，造福基層勞工。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。