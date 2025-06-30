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嘉市消小隊長羅國洲 世界警消運動會連拿3獎牌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動拿下桌球男子單打銅牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動拿下桌球男子單打銅牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書

嘉義市消防局小隊長羅國洲參加有「警消人員奧運會」之稱的世界警察消防運動，已在桌球項目，連續拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及混合雙打銀牌，市消局將訊息放在官網臉書，網友大讚「嘉義之光、台灣之光！」，由於羅國洲參加本屆桌球、保齡球、室內划船等3項賽事，由於即將退休，這是他最後一回參賽「消防生涯最後一舞，全力以赴」。

世界警政消防運動會為每2年一度的國際性運動賽事，參賽者為全球現役或退休執法人員和消防員，又稱警消人員奧運會；羅國洲在2007年、2019年、2022年世界警察消防運動會，共獲得保齡球項目1金1銀2銅，桌球項目2銅。

羅國洲明年將屆齡退休，這次參加比賽也是他最後一回的賽事，出國比賽前曾表示，「即使最後一戰也要全力以赴，讓熱血與夢想在賽場上燃燒到底！」。

市消防局第二分隊小隊長羅國洲59歲，19歲就加入消防工作行列，投身消防工作40年、歷經各種災害、緊急救護搶救、救人無數，服務精神、品德操守深獲肯定，曾獲選為2004年行政院模範公務人員。

嘉義市消防局第二分隊小隊長羅國洲出國比賽前表示，「消防生涯最後一舞，全力以赴」。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局第二分隊小隊長羅國洲出國比賽前表示，「消防生涯最後一舞，全力以赴」。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動在桌球項目，拿下混合雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動在桌球項目，拿下混合雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局在臉書以捷報快訊告知大家，小隊長羅國洲已在桌球項目，連拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及混合雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局在臉書以捷報快訊告知大家，小隊長羅國洲已在桌球項目，連拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及混合雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動，連拿下男子桌球雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加世界警察消防運動，連拿下男子桌球雙打銀牌。圖／翻攝嘉義市消防局臉書

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