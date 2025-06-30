嘉市消小隊長羅國洲 世界警消運動會連拿3獎牌

嘉義市消防局小隊長羅國洲參加有「警消人員奧運會」之稱的世界警察消防運動，已在桌球項目，連續拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及混合雙打銀牌，市消局將訊息放在官網臉書，網友大讚「嘉義之光、台灣之光！」，由於羅國洲參加本屆桌球、保齡球、室內划船等3項賽事，由於即將退休，這是他最後一回參賽「消防生涯最後一舞，全力以赴」。

世界警政消防運動會為每2年一度的國際性運動賽事，參賽者為全球現役或退休執法人員和消防員，又稱警消人員奧運會；羅國洲在2007年、2019年、2022年世界警察消防運動會，共獲得保齡球項目1金1銀2銅，桌球項目2銅。

羅國洲明年將屆齡退休，這次參加比賽也是他最後一回的賽事，出國比賽前曾表示，「即使最後一戰也要全力以赴，讓熱血與夢想在賽場上燃燒到底！」。