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嘉市消小隊長羅國洲 世界警消運動會連拿3獎牌
嘉義市消防局小隊長羅國洲參加有「警消人員奧運會」之稱的世界警察消防運動，已在桌球項目，連續拿男子單打銅牌、男子雙打銀牌及混合雙打銀牌，市消局將訊息放在官網臉書，網友大讚「嘉義之光、台灣之光！」，由於羅國洲參加本屆桌球、保齡球、室內划船等3項賽事，由於即將退休，這是他最後一回參賽「消防生涯最後一舞，全力以赴」。
世界警政消防運動會為每2年一度的國際性運動賽事，參賽者為全球現役或退休執法人員和消防員，又稱警消人員奧運會；羅國洲在2007年、2019年、2022年世界警察消防運動會，共獲得保齡球項目1金1銀2銅，桌球項目2銅。
羅國洲明年將屆齡退休，這次參加比賽也是他最後一回的賽事，出國比賽前曾表示，「即使最後一戰也要全力以赴，讓熱血與夢想在賽場上燃燒到底！」。
市消防局第二分隊小隊長羅國洲59歲，19歲就加入消防工作行列，投身消防工作40年、歷經各種災害、緊急救護搶救、救人無數，服務精神、品德操守深獲肯定，曾獲選為2004年行政院模範公務人員。
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