南市府全額補助長者健保費 約30萬人受惠

照片取自臺南市政府

因基本工資連續兩年調升，以基本工資投保於職業工會之長者健保費調漲，超出臺南市現行補助每月826元額度，為減輕其負擔，臺南市自113年12月開辦補助健保費差額，造福基層勞工。臺南市長黃偉哲表示，為落實青銀福利政策，自112年7月開辦老人健保費補助，針對設籍臺南市滿1年之65歲以上長輩或55歲以上原住民，最近1年個人綜合所得稅率或受親屬扶養申報所得稅率未超過5%(含5%)，且未獲政府機關全額補助健保自付額者，補助健保費每人每月自付額最高補助826元，開辦至今全市已約30萬長者受惠，佔全市長者人數82%

社會局表示，因基本工資調升長者健保費超過補助標準826元，為簡化補助長者以基本工資投保工會健保費超過補助額度程序及配合健保署協助減免作業方式，此項補助自今年7月起，請健保署協助比照老人健保補助方式，由臺南市政府逕向健保署繳納。至於113年12月至114年6月期間已繳之超過健保補助額度保費，則由健保署提供符合補助資格名冊，社會局將於今年年底時一次撥付款項至長者之金融帳戶。

社會局提醒，臺南市各職業工會及市民，凡符合臺南市老人健保補助以基本工資投保職業工會之長者，自今(114)年7月起其健保費全額由臺南市政府逕為代繳，職業工會不用再跟長者收取健保差額。

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