嘉市購物節7月10日登場 還能抽百萬現金、油電車

嘉義市購物節明天登場，只要消費滿500元就有機會把大獎百萬油電車、100萬現金帶回家。活動期間逢中秋和國慶連假加上一連串精采活動，市府期望帶動買氣與民間共創商機，銷售額再攀高峰。

市長黃敏惠表示，購物節已邁入第6年，秉持經濟發展、商圈活絡、觀光促進3大目標，讓更多人認識嘉義、喜歡嘉義、愛上嘉義。去年吸引超過91萬筆消費發票登錄，創下超過8.3億元的消費總額，也讓電子支付的普及率明顯提升，象徵城市經濟活力大幅提升。

建設處長田長沛表示，今年購物節訂下挑戰8.8億元目標，也鼓勵民眾以電子支付參與活動，不但流程更便捷，也實踐低碳城市目標。

今年購物節凡入住嘉義市特約旅宿，即可獲得600元嘉遊金，作為旅遊期間可於特約店家使用的消費抵用券。入住旅客將可同時獲得「即時抽」、「周周抽」、「住宿專屬抽」3層抽獎機會，若搭配電子支付消費交易，更可解鎖第四重抽獎機會。