雲林環境清潔實地考核 最髒三鄉鎮出爐

雲林縣每年舉辦4次鄉鎮村里環境清潔實地考核，今年首次考核成果出爐，前三名鄉鎮市為土庫鎮、大埤鄉、古坑鄉，將獲得獎勵金，末三名有待改善的鄉鎮市分別為崙背鄉、褒忠鄉及麥寮鄉，主要缺失為路面菸蒂、違規廣告、大型髒亂物及病媒蚊孳生源等，環保局將持續追蹤、協助改善。

雲林縣環保局推動環境清潔實地考核多年，評比項目包含髒亂物、病媒蚊孳生源、犬便、菸蒂、檳榔渣及違規廣告等，並由清潔隊、村里長、社區幹事現場參與，與考核委員即時交流與處置改善建議。

今年首次考核成果，鄉鎮市第一名為土庫鎮、第二名為大埤鄉及第三名為古坑鄉；村里獲得特優肯定的為土庫鎮北平里、優等為北港鎮水埔里、甲等為大埤鄉三結村。

末三名有待改善的鄉鎮市分別為崙背鄉(崙前村、南陽村)、褒忠鄉(海北村、中勝村)及麥寮鄉(施厝村、橋頭村)，主要缺失項目以路面菸蒂、違規廣告、溝渠髒亂、大型髒亂物及病媒蚊孳生源為主。