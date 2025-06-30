阿里山林鐵平交道遮斷桿故障 人車受阻已緊急修復

阿里山林業鐵路位於嘉義縣竹崎鄉灣橋34號平交道，今天上午10時許故障，火車通過後1側遮斷桿未升起阻礙行車，民眾通報警方疏導交通，林鐵處緊急派人修復並向用路人道歉。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，阿里山林鐵上午10時從嘉義開往阿里山的定期列車，上午10時20分經過34號灣橋平交道時，其中1側遮斷桿降下後未升起。

周恆凱說，接獲民眾電話通報後，立即通知修理工廠派員修復，於上午10時58分到達現場，現場已有警方人員協助指揮及疏導交通，上午11時30分完成修復及測試作業，故障原因初步判斷為「極限開關」接觸不良。

周恆凱表示，將持續加強平交道設備例行檢查，並預定於今年底前更新相關設備，以維平交道正常運作。他代表林鐵處向受阻礙的民眾道歉。

嘉義民眾王士昇上午開車正巧行經故障的34號平交道，拍攝一堆車子被擋在平交道前的影片，並在臉書（Facebook）貼文。