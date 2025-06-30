【重磅快評】關廟看板7天說不清楚 林俊憲坑殺王定宇？

2026台南市長的綠營內戰早已開打，綠委林俊憲、陳亭妃掛出看板超過700面，成了台南「三板（棺材板、光電板及選舉看板）」奇觀之一。但林可能看板掛太多難免凸槌，竟把與王定宇選區的地方建設攬在身上，記者五度查證，一星期後才回應。看看賴清德團結第三講搞錯史實卻不認帳的模樣，印證林果然是賴的大弟子無誤。

無視賴清德的「冬至搓湯圓」的勸誡，林俊憲、陳亭妃的台南市長之爭早已殺到見骨，兩人的看板之多，蔚為台南奇觀，但整體來說，林的看板數還是略勝一籌。有名嘴調侃，「台南人一早睡醒除了吃牛肉湯，還要被迫看林俊憲的帥臉」，陳再怎麼努力也贏不了；甚至有一群年輕人發起林俊憲的看板路跑活動，林還加入同樂，這種反向行銷，陳還真是自嘆弗如。

不過，數大不一定是美，林俊憲看板多，有眼尖的讀者發現，林在台19甲線公路台南關廟段旁樹立「成功爭取台19甲線19億拓寬經費」看板有問題。因為這筆經費是同黨立委王定宇爭取的，媒體也多次報導，看板上寫的拓寬經費也不對，十足「選舉膨風廣告不實」。

讀者指出，2023年底台19線拓寬最後一段確定動工，王定宇在關廟山西宮辦慶祝活動，邀請時任行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山到場見證他「爭取行政院全額補助」，當天很多鄉親到場觀禮拍照，「如果是林俊憲爭取的，怎麼就沒看到他人？」

如果有錯，只要認錯也不是難事，反正王定宇也沒說什麼。但是媒體一星期前就陸續詢問林俊憲服務處有關看板的問題，服務處都說相關人員不在、聯絡不上；記者再聯繫林俊憲組織部執行總幹事王寶雄，王也表示會請承辦人員回覆，27日再問王，王說會催促承辦人。一個看板問了一個星期問不出個結果，還真是少見。

消息今天曝光後，林俊憲國會辦公室表示，投訴內容與事實有落差，這段經費確是林俊憲向公路局爭取，金額落差是因人力與物料成本上漲，且上周24日就將資料傳給服務處。林辦還說，重大建設工程可能不只一位民代爭取，但台19甲線拓寬經過查證，「公路局證實林俊憲爭取拓寬經費」。

林辦的說明是否真實，還有待驗證。但是，如果所言為真，那看板事件可能又多了一個「被害人」，即當地綠委王定宇。如果台19甲線拓寬是林俊憲爭取經費，那王定宇在山西宮辦慶祝活動豈不割林的稻尾？王定宇以後要怎麼選？更奇怪的是，林辦說24日就把資料傳給服務處，但服務處為何要讓媒體傻等？

不管建設經費是誰爭取的，總是大不過制憲。總統賴清德到新竹進行「團結國家第三講─憲政體制」演說，稱台灣沒派人參加1946年中華民國憲法制憲會議，總統府新聞稿卻沒有相關內容，總統府硬拗總統原意是指當年並未經過台灣人民普選產生。這種說法當然過不了關，因為在野陣營舉證歷歷，把賴的臉都打腫了。

史實搞錯就是錯了，否則總統府新聞稿也不必刪文。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指藍白跳腳、歪樓，民進黨發言人吳崢則「歡迎」在野黨、台中市長盧秀燕提出自己的史觀，更讓人啼笑皆非。吳崢分不清楚史實和史觀的差異，連陳水扁都致匾「民主先聲」給制憲代表李萬居，吳思瑤為了護賴還說藍白歪樓，到底要拗到什麼時候？

如果林俊憲的看板搞錯了可以撐七天還說不清楚，賴清德搞錯史實可能就要撐到大罷免投票以後了。但至少目前可以確認的是，林俊憲和賴清德都愛硬拗，還真是同一個模子刻出來了的。