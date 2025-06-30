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黃偉哲拜會日本宮城縣知事與議長 邀訪擴大交流

中央社／ 台南30日電

台南市長黃偉哲受邀前往日本仙台市，參加慶祝台南市與仙台市締盟邁向第20年紀念活動，今天特別安排行程拜會宮城縣知事村井嘉浩及宮城縣議會議長高橋伸二，邀請他們造訪台南。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市與宮城縣第一大城仙台市友誼甚篤，帶動宮城縣與台南交流，黃偉哲2023年赴日推廣「台南－仙台」包機直航時就曾與村井嘉浩會面。

台南市政府指出，今年4月高橋伸二為推動兩地青年學子教育與交流，曾親自率團造訪台南市議會，宮城縣議員團也曾參與去年2月台灣燈會開幕式及7月舉辦的台日交流高峰會。

市府指出，黃偉哲此行分別拜會村井嘉浩與高橋伸二，感謝他們長年對台南和仙台市、宮城縣交流大力支持，從7月16日起，台南與宮城縣的距離，也將隨「高雄－仙台」定期直飛班機而更為拉近，未來雙方交流一定更為密切。

市府指出，黃偉哲也向村井嘉浩和高橋伸二建議，讓宮城縣跟台南學生增加彼此交流，也歡迎日本學生到台南參訪日本技師八田與一建造的烏山頭水庫，以及知事官邸、山上花園水道博物館等與日本有關古蹟，讓雙方年輕世代都更加認識台日情誼。

台南市政府指出，村井嘉浩告訴黃偉哲，去年有高達37萬人次台灣人造訪宮城縣，也樂見「高雄－仙台」定期直航讓雙方交流更加熱絡，而透過日本宮城縣教育旅行支援中心協助，台南的家齊高中已與宮城縣開啟教育交流，希望未來擴及更多學校。

高橋伸二則說，台南市跟宮城縣交流密切，在觀光、教育方面更是特別活躍，他曾在今年4月造訪台南市討論教育合作事宜，希望未來大家持續支持宮城與台南交流。

黃偉哲 日本

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