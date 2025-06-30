2025「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動 開放報名

活動人數限1000名的2025「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動開放報名，活動日11月2日，今年規劃健行路線為石棹步道群，邀請遊客走入霧之道、茶之道、霞之道、雲之道及櫻之道。

嘉義縣文化觀光局今天舉辦2025「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」健行活動記者會，由活動代言人氣象主播王淑麗與嘉義縣長翁章梁一同介紹今年活動特色，現場展示活動日當天市集販售的嘉義特產有鈴蘭碗粿、阿里山茶、奮起湖米餅等。

翁章梁接受媒體聯訪說，今年是第2次舉辦「嘉遊好步道秋遊嘉鄉」活動，分成3種組別，親子組、健行組及挑戰組，路線長度分別是1.5公里、3.4公里及5.1公里，名額總共1000名，活動全程採網路報名。

翁章梁強調，第一屆健行活動在頂湖大凍山步道舉辦，引發熱烈的迴響，今年因為名額有限，想參加者要儘快報名；這次活動也推薦很多住宿的景點，讓大家不只參加健行，還能在山上過夜欣賞嘉義的美景，深度瞭解嘉義，

王淑麗說，她播氣象全台走透透，石棹步道群是她見過台灣最美的地方之一，四季呈現不同風景，春天可賞櫻、夜晚可賞琉璃光，值得來此過夜遊玩。

文觀局表示，報名成功者均可獲得環保紗紀念衣、百元市集抵用券，還有「住宿加碼贈」及「健行集章趣」兩大限定旅遊優惠，參加活動CP值超高。

此外，也規劃「慢遊嘉義LINE電子集章活動」，藉此鼓勵民眾走訪嘉義熱門景點。10月1日至11月2日到嘉義縣24處指定旅遊景點，使用慢遊嘉義LINE@線上集章，集滿3點，活動當天可兌換「2026台灣燈會紀念筆組」。

文觀局說，健行活動導入馬拉松晶片計時系統，完賽可獲得專屬電子證書，為參加者留下難忘紀錄。為減輕阿里山公路壅塞，活動全程採接駁制，於樂野服務區設置接駁站，統一接送參加者至主會場中興國小。報名網址https://irunner.biji.co/2025Chiayihiking/signup。