林俊憲爭取19億建設看板遭指「廣告不實」 林辦：與事實有落差

立委林俊憲在台19甲線台南關廟段樹立「成功爭取台19甲線19億拓寬經費」大看板，遭投訴「選舉膨風廣告不實」。新聞見刊後林俊憲台北國會辦公室表示，投訴內容與事實有落差，這段經費確是林俊憲向公路局爭取，金額落差是因人力與物料成本上漲，且上周24日就將資料傳給台南服務處。

林俊憲國會辦公室主任汪麗琴表示，台南台19甲49k~52k道路拓寬工程發包工程費5.87億元，整體工程計畫經費含用地、設計及工程費12.58億元。52k+934~54k+951拓寬工程經費約6.37億，加總起來19億元無誤。預算工程費用都是公路局編列、地方政府是負責徵收費用。

汪麗琴表示，投訴內容與事實有落差，是因定案後金額實際執行時會因物價與人力成本上升而調整，19億是公路局提供最新的資料。

汪說，林俊憲在全台南的看板樹立前都經查證。重大建設工程可能不只一位民意代表爭取，但台19甲線拓寬經過查證，「公路局證實林俊憲爭取拓寬經費」。

投訴讀者表示，該段經費，明明是同黨立委王定宇爭取、2020年至今媒體多次報導，林俊憲不應該聲稱是他「成功爭取」。