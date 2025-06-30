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林俊憲爭取19億建設看板遭指「廣告不實」 林辦：與事實有落差

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
讀者投訴立委林俊憲爭取建設看板「廣告不實」，林俊憲國會辦公室表示，投訴內容與事實有落差。圖／讀者提供
讀者投訴立委林俊憲爭取建設看板「廣告不實」，林俊憲國會辦公室表示，投訴內容與事實有落差。圖／讀者提供

立委林俊憲在台19甲線台南關廟段樹立「成功爭取台19甲線19億拓寬經費」大看板，遭投訴「選舉膨風廣告不實」。新聞見刊後林俊憲台北國會辦公室表示，投訴內容與事實有落差，這段經費確是林俊憲向公路局爭取，金額落差是因人力與物料成本上漲，且上周24日就將資料傳給台南服務處。

林俊憲國會辦公室主任汪麗琴表示，台南台19甲49k~52k道路拓寬工程發包工程費5.87億元，整體工程計畫經費含用地、設計及工程費12.58億元。52k+934~54k+951拓寬工程經費約6.37億，加總起來19億元無誤。預算工程費用都是公路局編列、地方政府是負責徵收費用。

汪麗琴表示，投訴內容與事實有落差，是因定案後金額實際執行時會因物價與人力成本上升而調整，19億是公路局提供最新的資料。

汪說，林俊憲在全台南的看板樹立前都經查證。重大建設工程可能不只一位民意代表爭取，但台19甲線拓寬經過查證，「公路局證實林俊憲爭取拓寬經費」。

投訴讀者表示，該段經費，明明是同黨立委王定宇爭取、2020年至今媒體多次報導，林俊憲不應該聲稱是他「成功爭取」。

讀者說，2023年底台19線拓寬最後一段確定動工，王定宇來關廟深坑山西宮辦慶祝活動，邀請時任行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山到場見證他「爭取行政院全額補助」，將最後一段兩線道路拓寬為標準四線道。當天很多里鄰長鄉親到場觀禮拍照。「台上那麼多同黨同志、如果是林俊憲爭取的，行政院長、我們里鄰長都來了，怎麼就沒看到他人？何來成功爭取」？

讀者投訴立委林俊憲稱「成功爭取19億」台19甲全線拓寬經費，但工務局的資料顯示並非19億。圖／市政府工務局提供
讀者投訴立委林俊憲稱「成功爭取19億」台19甲全線拓寬經費，但工務局的資料顯示並非19億。圖／市政府工務局提供

王定宇 林俊憲 廣告不實 台南

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