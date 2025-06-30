台南搶攻國際郵輪商機 郵輪代表來踩線走訪觀光景點

近年來國際郵輪觀光已成為交通部推動國際觀光的核心之一，台南安平商港具備郵輪可直接靠泊的國際級設施，有優質的海洋發展條件，為搶攻此商機，南市府與台灣港務公司合作，爭取國際郵輪航商三井海洋郵輪公司至台南踩線，並準備觀光資訊供業者參考，期未來能爭取國際郵輪靠泊安平商港的機會。

觀旅局表示，白河區關子嶺溫泉風景區、將軍區扇形鹽田、安南區四草綠色隧道、南區黃金海岸、山上區台南山上花園水道博物館及鹽水月津港歷史巷六處觀光景點獲選為交通部觀光署「台灣觀光100亮點」造訪景點，有山、海、古蹟、巷弄、自然生態和新興景點，顯見台南觀光旅遊資源的多樣性，是國際旅客來訪的最佳選擇。

觀旅局長林國華說。此次三井海洋郵輪代表走訪孔廟、延平郡王祠、林百貨、安平古堡、安平老街及井仔腳瓦盤鹽田、四草綠色隧道及南鯤鯓代天府等台南知名景點，期望透過實地踩線，讓船商業者深入體驗台南的歷史底蘊與文化魅力。

另為迎接來自世界各地的旅客，觀旅局持續強化城市整體觀光服務，針對「食、宿、遊、購、行」五大面向進行整備，包括推動多語言服務、完善旅遊資訊導引。在交通接駁方面，市府也積極整合大眾運輸資源，向國際旅客推薦「台南小港111機場線」，可自高雄國際機場串聯台南轉運站、台南航空站等多處交通便捷處，以及「98府城台江線」停靠臺南市區古蹟、安平、四草生態文化園區及七股等多個臺南特色景點，方便遊客深度探索臺南的藝文與展演空間。

台南夏日旅遊熱鬧非凡，「台南七股海鮮節」活動將於7月5日至6日及19日至20日舉辦，共4場次；還有「台南夏日音樂節-將軍吼」即將於7月19、20日兩天火熱登場，更多詳細資訊請關注Facebook粉絲專頁「台南旅遊」或台南旅遊網查詢。