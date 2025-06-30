林俊憲市區看板指爭取19億預算 有人指「廣告不實」林辦公無回應

立委林俊憲在台19甲線公路台南關廟段旁樹立「成功爭取台19甲線19億拓寬經費」大看板。但有讀者指經費明明是同黨立委王定宇爭取、媒體多次報導，拓寬經費也不對，十足「選舉膨風廣告不實」。

記者23日起陸續詢問林俊憲服務處5次，詢問是否回應投訴內容，服務處都表示相關人員不在、聯絡不上。後聯繫林俊憲組織部執行總幹事王寶雄。他表示，會請承辦看板業務人員回覆，但到27日都沒有回覆，27日再度聯繫，王寶雄表示，會催促承辦人，但到今天發稿為止依舊沒有下文。

讀者指出，2023年底台19線拓寬最後一段動工前，王定宇來關廟深坑山西宮辦慶祝活動，邀請時任行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山到場見證他「爭取行政院全額補助」，將最後一段兩線道路拓寬為標準四線道。當天很多里鄰長鄉親到場觀禮拍照。「台上那麼多同黨同志、如果是林俊憲爭取的，行政院長、我們里鄰長都來了，怎麼就沒看到他人？何來成功爭取」？

讀者表示，台19甲拓寬關廟段只有5億、全段相加也不是19億，政府的公開資訊都查得到，不知道為什麼要這樣子不實廣告。工務局提供的資料，拓寬經費也不是19億。

國民黨議員蔡育輝質疑，林俊憲長年以來跟原台南縣區毫無交集，現在要選市長，縣區到處都是他成功爭取經費的看板，「為了選市長不擇手段，花那麼多錢作廣告欺騙選民，當選以後還得了」。

蔡育輝說，他4月就質疑林俊憲的具體內容，林俊憲及民進黨團民代都沒有回應，顧左右而言他，到現在快7月了，明顯的錯誤也不願意改。林俊憲有沒有爭取原台南縣的建設，老百姓都看得很清楚，隨便問大看板當地的住戶就知道，這種「空降不認真，還帶頭詐騙」的人，有資格當台南市長嗎？