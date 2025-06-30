最高補助100萬！雲林地方產業創新補助搶破頭 錄取率低於6成

雲林縣府連續18年補助地方產業創新研發推動計畫，吸引許多廠商報名提案，錄取率低於6成，去年19家廠商接受輔導，今發表成果，有水產業者導入智慧化無人飼料船，也有業者再製牡蠣殼開發高鈣麵，滿足樂齡營養需求，縣長張麗善表示，各家成果皆具創新亮點，展現雲林產業的多元能量。

雲林縣府今舉辦113年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會，多家業者展現創新實力，有業者以在地農產鳳梨開發寵物食品，開創農產新用途，也有業者結合虎尾糖與古坑咖啡研發冷凍即食包、運用再製牡蠣殼開發高鈣麵，滿足樂齡營養需求。

現場展示業者開發高齡友善數位照護系統，整合送藥、提醒、量測、諮詢等功能，推動在地健康數位轉型，也有返鄉青年深耕花生產業與在地文化，推廣在地食農教育，水產業者導入智慧化無人飼料船，解決蛤蜊養殖在人工、成本、氣候與餵養上的困難，提升水產競爭力。

縣府建設處長廖政彥表示，縣府辦理地方型SBIR，持續輔導在地中小企業進行創新研發工作，每年度廠商均提出許多具創意及新穎的優質研發計畫，近年錄取率都低於6成，去年共錄取19家廠商，總補助金額987萬元，各家業者的創新大幅提升產品附加價值。

建設處表示，地方型SBIR計畫單一補助上限100萬元，為鼓勵青年返鄉，並符合聯合國永續發展目標，凡45歲以下創業青年及提案計畫符合健康、性平、環保、創新、樂齡等產業，將在甄選時從優錄取。有意申請者請洽雲林縣建設處。