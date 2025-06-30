台南南化24處野溪護岸損毀 水利局：20件復建搶先完工

台南市南化20多處野溪護岸設施去年凱米颱風來襲受損，許多民眾擔心颱風季又來臨，大雨會造成慘重災情。水利局表示，針對凱米颱風造成山區野溪護岸受損盤點並爭取中央經費補助，多數搶修工程陸續完工，會全力趕工，確保民眾生命財產安全。

水利局說，南化區中坑里埔尾橋上游的菜寮溪野溪護岸，因連日降雨溪水猛烈沖刷，護岸基礎遭掏空斷裂損壞，威脅護岸上方農民雞舍及下游埔尾橋通行安全。現場勘查發現護岸損壞約40公尺，緊急提報災後復建計畫，並獲行政院公共工程委員會核定補助1122萬元「復建工程」經費。工程在11日提早竣工，經6月西南氣流及午後雷雨考驗，排洪順暢無溢淹致災，汛期及時發揮功效。

水利局表示，凱米颱風對山區野溪護岸造成嚴重損害，共提報水土保持工程類災後復建工程24件，並獲中央補助總經費約9550萬元，20件工程已完工，4件施工中。