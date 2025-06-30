台南南化24處野溪護岸損毀 水利局：20件復建搶先完工
台南市南化20多處野溪護岸設施去年凱米颱風來襲受損，許多民眾擔心颱風季又來臨，大雨會造成慘重災情。水利局表示，針對凱米颱風造成山區野溪護岸受損盤點並爭取中央經費補助，多數搶修工程陸續完工，會全力趕工，確保民眾生命財產安全。
水利局說，南化區中坑里埔尾橋上游的菜寮溪野溪護岸，因連日降雨溪水猛烈沖刷，護岸基礎遭掏空斷裂損壞，威脅護岸上方農民雞舍及下游埔尾橋通行安全。現場勘查發現護岸損壞約40公尺，緊急提報災後復建計畫，並獲行政院公共工程委員會核定補助1122萬元「復建工程」經費。工程在11日提早竣工，經6月西南氣流及午後雷雨考驗，排洪順暢無溢淹致災，汛期及時發揮功效。
水利局表示，凱米颱風對山區野溪護岸造成嚴重損害，共提報水土保持工程類災後復建工程24件，並獲中央補助總經費約9550萬元，20件工程已完工，4件施工中。
水利局說，其中南化區中坑里埔尾橋上游護岸損壞因鄰近交通要道埔尾橋及農民雞舍，影響交通安全與農民生計，水利局以最快速度趕辦，提早一個月完成約40公尺護岸修復工程，及時發揮防護效益，確保農民在雨季期間免受溪水暴漲威脅，並保障民眾通行安全。
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