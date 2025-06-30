聽新聞
0:00 / 0:00

雲林虎尾632親水公園 人氣夯

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林虎尾632親水公園本月開放以來，每天戲水的人潮多，鎮公所配合暑假再推出音樂季和美食市集。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾632親水公園本月開放以來，每天戲水的人潮多，鎮公所配合暑假再推出音樂季和美食市集。記者蔡維斌／攝影

進入暑期，雲林各公立泳池陸續開放，最新的虎尾632高地親水公園，延長每周四到日開放，西螺泳池則7月5日起開放，每周開5天都免費進場；另，北港鎮公所著手規畫全面升級北港泳池，將以1.3億元全面更新設備，並增設SPA和親子池。

占地1.5公頃的虎尾632高地，打造為縣內面積最大的水陸親子公園，除有地坪噴泉戲水池、水噴霧、水濂瀑布等設施，更有可供市集展演空間、草坪野餐區，本月8日啟用後，成為雲林人氣最高的親水樂園。

虎尾鎮長林嘉弘說，632親水公園只開放3個周末，單日平均吸引上千人戲水，原僅周六、日開放，延長從周四至周日，園區也設24小時即時水質淨化與循環更新過濾系統，且每4天換水1次，每次約需100公噸水量，同時進行刷洗、消毒與水質強化處理，會依實際使用狀況再加強清理次數，確保水質潔淨安全。

林嘉弘指出，暑假更加碼推出「夏日市集音樂季」等限定活動，每周六下午3至5點，有街頭藝人表演、美食市集，更不定期發送冰品，讓親子玩樂吃喝一次滿足。

另外，西螺鎮立游泳池將於7月5日至8月31日免費入場，鎮長廖秋萍說，除有長25公尺水道，也附設兒童池、Spa等設施，每周1、2休池保養，考量泳池空間，採登記入場制，分4個時段、每時段約2至3小時，限50人入場。

北港游泳池則為50公尺的標準池全年使用，目前委外經營，鎮長蕭美文說，未來預計挹注1.3億元更新淋浴設備並增設SPA與親水池，全面升級成為沿海最大的標準泳池。

雲林 虎尾鎮 游泳池

延伸閱讀

游泳池AI系統防溺 業者支持但盼降低誤判啟動警報困擾

台大畢業求職迷惘 求助虎尾就業中心找到50K工程師工作

高雄小港泳池「荒廢20年」填平做停車場 建物全數拆除

斗六、虎尾路邊停車超商收費卡關 縣府統一簽約將重啟收費

相關新聞

台南古河道重現 環團盼延伸司博館

流經台南市中西區的福安坑溪，目前只有在建興國中為「露明段」可看到此溪樣貌，市府做為古河道重現示範點，並會再增加1個入口，...

雲林虎尾632親水公園 人氣夯

進入暑期，雲林各公立泳池陸續開放，最新的虎尾632高地親水公園，延長每周四到日開放，西螺泳池則7月5日起開放，每周開5天...

星期評論／台南以姐妹市取路名 別變來路不明

台南市政府在不少重劃區以國際友好或姐妹市為新路命名，近期南區喜樹灣裡重劃區「青森」等路挨批諧音不佳，另例如歸仁區西柯紋納...

嘉義縣長綠初選 翁章梁拋條件說

民進黨全代會前天通過2026縣市長提名僅高雄、台南、嘉義縣須辦初選，嘉縣形成英系立委蔡易餘、賴系縣議員黃榮利對決，本身英...

嘉市地藏庵雨中錄節目溫情不減 黃敏惠：孝行善念化為行動

今天晚上知名綜藝節目超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雖然雨勢不斷，擋不住民眾熱情；市長黃敏惠到場參與，讚揚律師沈...

台南、仙台締盟20載 日議員號召買台南鳳梨當營養午餐

台南跟日本仙台因七夕祭典結緣，2006年1月締結為友誼市，隨著兩市即將迎接締盟20周年，仙台市政府特別規畫一系列紀念活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。