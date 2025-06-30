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台南古河道重現 環團盼延伸司博館

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市福安坑溪流經建興國中校園，也是此溪流唯一未被加蓋的河段，南市都發局將進行水環境改造。記者鄭惠仁／攝影
台南市福安坑溪流經建興國中校園，也是此溪流唯一未被加蓋的河段，南市都發局將進行水環境改造。記者鄭惠仁／攝影

流經台南市中西區的福安坑溪，目前只有在建興國中為「露明段」可看到此溪樣貌，市府做為古河道重現示範點，並會再增加1個入口，已經完成水環境改造的設計；環團表示，期待接續將司法博物館前的福安坑溪開蓋。

福安坑溪源頭起於南大附小附近，是老一輩共同回憶，隨著都市發展，溪流加蓋，河段幾乎不見。兩年前南市都發局提出「府城古河道重現計畫－福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」，打造府城古河道重現的第一個示範點，計畫下月送水利署爭取經費，預計今年發包。

都發局副局長顏永坤表示，露明段有硓𥑮石（珊瑚礁石灰岩）護岸的部分維持原狀，磚牆的部分拆除，目前入口只有學校門口，未來浸信會處也會有入口，另硓𥑮石處也有開口，整個親水景觀改善會影響到原來的停車場，會重新規畫但停車位不減，在市中心提供一處水綠交融的悠閒散步場域。

建興國中校長侯志偉表示，喜見這計畫將使校門口處的水環境更美麗，而校門口處柏油路面都將去除，改為透水鋪面，讓環境更永續，至於校內的歷史建築紅樓正整修中，預計明年上半年完工，校園環境會更優質及美麗。

台南社大講師吳仁邦說，期待接續打開司法博物館前的福安坑溪開蓋，溪流穿經館前的人行道，因人行道寬，福安坑溪是小溪流，打開後，路幅足夠，又是公有地，加上對面是南美館、里活動中心，可以構築市中心最迷人的人文與自然融合的環境。

都發局說，福安坑溪過了露明段是住宅及石化博物館，但涉及違建、占用及有箱涵等問題，還須溝通及進一步規畫，是未來努力方向。

環團 台南

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