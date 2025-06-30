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星期評論／台南以姐妹市取路名 別變來路不明

聯合報／ 本報記者林伯驊
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）日前召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）日前召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影

台南市政府在不少重劃區以國際友好或姐妹市為新路命名，近期南區喜樹灣裡重劃區「青森」等路挨批諧音不佳，另例如歸仁區西柯紋納街也被指突兀，在在曝露居民不理解意義；這類「外交道路」一旦缺乏共鳴，將難逃討好式命名的質疑。

市長黃偉哲曾表示台南締結姐妹市、或合作的友誼城市很多，如果能夠放進街道名稱，能彰顯國際城市間友誼，而短短半年，以友誼城市及姐妹市命名新闢道路共21條，幾乎都在重劃區，多數夾雜在整體性名稱的道路之間，不醒目也規模不大，能達到深化城市外交的目標嗎？

台南縣市未合併前就有國際化的路名，台南與韓國光州兩市互有光州路、台南大路，光州路位於安平區，當年由時任光州市長金在浣主持剪綵及命名典禮，2018年光州的官員也來訪台南慶祝締結姐妹市50周年，之後光州路上新蓋的飯店也透過粉專敘述這段過往，加重這條路份量。

不過南區喜樹灣裡重劃區「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」路，議員出面指出諧音聯想負面意義，究其原因，居民不理解取名青森等的關聯性，及市府何以考量此名稱須設在此，無法認同之下，反而直覺聯想有不討喜的諧音。

至於政府大南方S廊帶的歸仁沙崙特區，路名包括歸仁一路、高鐵大道、智慧二街、綠能三街等呼應當地發展，歸仁五路、歸仁七路之間「西柯紋納街」為美國加州的城市，令住戶不解設置於此目的性；另，七股區約納瓦路、紐奧良路，安南區托倫斯街、京都街等，地方上同樣有類似疑惑。

南市府城市外交成績值得肯定，以友好城市為路命名的作法也領先各縣市，然而，單將道路套上國際包裝，忽略了路名作為地方歷史載體、地理辨識功能，可別怪外界質疑只為迎合這些城市，至於這些道路，終將是居民心中「來路不明的路名」。

黃偉哲 台南

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