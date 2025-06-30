嘉義縣長綠初選 翁章梁拋條件說

民進黨全代會前天通過2026縣市長提名僅高雄、台南、嘉義縣須辦初選，嘉縣形成英系立委蔡易餘、賴系縣議員黃榮利對決，本身英系的縣長翁章梁昨說，希望人選對中央運作熟悉、比較年輕的；地方人士解讀，此說法，即暗示挺蔡易餘。

翁章梁昨出席嘉縣幼兒園畢業生獲縣長獎兒童頒獎典禮，受訪對於未來嘉義縣長人選，他說，2025到2035是嘉義的黃金10年，還有很多工作要做，希望能夠選1個真的了解嘉義，還有對中央整個運作都非常熟悉的人，而未來的世界是非常年輕化且是AI的世界，需要1個比較年輕、帶動嘉義面對衝撞力的縣長候選人。

嘉縣綠營派系人士說，蔡易餘擔任第2屆立委，年紀也較黃榮利少了20多歲，翁章梁所指條件指向蔡易餘，也符合英系布局。

黃榮利表示，自己從基層起，歷任村長、代表、農會理事長、市長、議員等，行政資歷完整，希望從自己的「太保經驗」擴及嘉縣，讓選民多個選擇，但不要以為「明文規定」能左右選民。

嘉縣議會國民黨黨團召集人李國勝說，民進黨內如何推舉縣長候選人他不予置評，眼前重要的是藍軍要團結戰勝未來的選戰，至於2026藍營縣長參選人如何產生，要在7月26日反罷行動及黨主席改選後才會有時間討論，希望要盡早確定，才不會措手不及。李還說，王育敏目前兼任嘉義縣黨部主委，「如果找不到適合人才，當然要由她來承擔」。

蔡易餘還未公開表態參選，所屬立委選區為嘉縣山區，深耕多年，他近期勤跑山區行程，包括立院茶改場考察會議、公所中崙溫泉考察行程等；黃榮利先前表態百分之百會參加初選，會把翁章梁打下來的農工大縣基礎，繼續發揚光大。