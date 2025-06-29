嘉市地藏庵雨中錄節目溫情不減 黃敏惠：孝行善念化為行動

今天晚上知名綜藝節目超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雖然雨勢不斷，擋不住民眾熱情；市長黃敏惠到場參與，讚揚律師沈聖瀚孝行，善念化為行動，感動延續成為祝福。也感謝節目團隊與九華山地藏庵董事長黃俊森促成，讓市民有一個難忘的夜晚。

黃敏惠表示，超級夜總會能夠來「嘉」錄影演出，背後有段動人的孝行故事。沈媽媽多年來虔誠敬奉菩薩，兒子律師沈聖瀚更以實際行動成就母親心願，慷慨促成這場演出，展現出深厚的親情與感恩之心。沈律師也是嘉義市政府的法律諮詢律師，長期投入公益事務、熱心參與社會服務，讓善念化為行動，感動延續成為祝福。

黃敏惠說，今晚雖然天空飄著甘露，但民眾的熱情不減，現場座無虛席、氣氛溫馨熱烈；由澎恰恰、許效舜、苗可麗等藝人帶來的精采演出，歡笑聲此起彼落，為嘉義市民帶來一夜難忘的幸福時光。