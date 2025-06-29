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嘉市地藏庵雨中錄節目溫情不減 黃敏惠：孝行善念化為行動

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，市長黃敏惠到場與穿著雨衣、雨具市民一同觀賞精采表演。圖／嘉義市政府提供
超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，市長黃敏惠到場與穿著雨衣、雨具市民一同觀賞精采表演。圖／嘉義市政府提供

今天晚上知名綜藝節目超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雖然雨勢不斷，擋不住民眾熱情；市長黃敏惠到場參與，讚揚律師沈聖瀚孝行，善念化為行動，感動延續成為祝福。也感謝節目團隊與九華山地藏庵董事長黃俊森促成，讓市民有一個難忘的夜晚。

黃敏惠表示，超級夜總會能夠來「嘉」錄影演出，背後有段動人的孝行故事。沈媽媽多年來虔誠敬奉菩薩，兒子律師沈聖瀚更以實際行動成就母親心願，慷慨促成這場演出，展現出深厚的親情與感恩之心。沈律師也是嘉義市政府的法律諮詢律師，長期投入公益事務、熱心參與社會服務，讓善念化為行動，感動延續成為祝福。

黃敏惠說，今晚雖然天空飄著甘露，但民眾的熱情不減，現場座無虛席、氣氛溫馨熱烈；由澎恰恰、許效舜、苗可麗等藝人帶來的精采演出，歡笑聲此起彼落，為嘉義市民帶來一夜難忘的幸福時光。

黃俊森表示，律師沈聖瀚與沈媽媽的發心與促成，讓這場充滿溫情與感恩的晚會得以舉辦。期盼將嘉義的善念與文化傳遞給更多民眾，讓更多人感受到菩薩慈悲的力量。

嘉義市長黃敏惠（右二）上台致詞，讚揚律師沈聖瀚孝行，感謝節目團隊與九華山地藏庵董事長黃俊森促成，讓市民有個難忘的夜晚。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右二）上台致詞，讚揚律師沈聖瀚孝行，感謝節目團隊與九華山地藏庵董事長黃俊森促成，讓市民有個難忘的夜晚。圖／嘉義市政府提供
超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雨勢不斷，卻澆不熄熱情，市長黃敏惠與穿著雨衣、雨具市民一同觀賞精采表演，台上藝人也拿著雨傘演出。圖／嘉義市政府提供
超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雨勢不斷，卻澆不熄熱情，市長黃敏惠與穿著雨衣、雨具市民一同觀賞精采表演，台上藝人也拿著雨傘演出。圖／嘉義市政府提供
知名綜藝節目超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雖然雨勢不斷，擋不住民眾熱情。圖／嘉義市政府提供
知名綜藝節目超級夜總會於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，雖然雨勢不斷，擋不住民眾熱情。圖／嘉義市政府提供

黃敏惠 律師 嘉義

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