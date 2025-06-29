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台南、仙台締盟20載 日議員號召買台南鳳梨當營養午餐

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動。圖／台南市政府提供

台南跟日本仙台因七夕祭典結緣，2006年1月締結為友誼市，隨著兩市即將迎接締盟20周年，仙台市政府特別規畫一系列紀念活動，市長黃偉哲也受邀參與，今天與仙台市長郡和子連袂主持紀念儀式，黃市長致贈噴有仙台市徽以及20周年字樣的噴印蘭花給仙台市長，許下兩市情誼長久的共同期盼。

黃偉哲在紀念儀式上表示，台南是台灣第一個城市，仙台是台南第一個日本締盟城市，有「兩個第一」，雙方締盟以來一直維持著非常友好的關係，各方面交流都很熱絡，在喜慶時一起慶祝，在震災、疫情中都相互關懷，希望友誼可以傳承到下一代。

黃市長也介紹台南是文化古都、美食之都，春天有鳳梨、夏天有芒果、秋天有文旦、冬天有蜜棗，四季有不同的時鮮，推薦仙台的朋友可以搭乘下個月虎航仙台到高雄的直航航班來台南，欣賞台南的古蹟美景，品味優質物產美食。

仙台市長郡和子說，這次選在仙台市中心辦理紀念締盟20周年的台南展，希望將台南觀光、物產美食介紹給更多市民。郡市長讚揚台南優質物產及水果，表示日前仙台市小學營養午餐上享用了台南鳳梨，大家都覺得非常美味。

仙台市政府策劃了一系列的精彩活動。在觀光方面，該市攜手台南市觀光旅遊局，設置觀光攤位跟民眾互動、開辦觀光講座搭配DIY手做、美食交流活動介紹台南料理。黃偉哲也見證了台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻與仙台觀光國際協會理事長結城由樹簽署觀光交流MOU，未來將攜手強化觀光推廣、美食旅遊以及永續旅遊的推動。

在物產方面，該市也與台南市政府農業局合作舉辦台南物產展，展出多樣化的台南農特產品與伴手禮，包括農會產品、健康食材、噴印蘭花、糕餅點心等，多元化呈現台南在地風味與創新特色，並搭配現代農業相關專題講座，分享台南在地休閒農業實務經驗及樂趣。南市榮譽市民、仙台市議員西澤啟文更號召發起採購台南鳳梨作為當地4所學校學生營養午餐，也可望更強化了仙台朋友對台南物產的認識。

在文化方面，仙台市政府邀請台南市民族管絃樂團及擅長人像藝術剪影的王丁乙老師到仙台公開演出，透過音樂以及剪紙藝術，將台南引以為傲的文化以及傳統技藝推廣到仙台。

台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動，市長黃偉哲送噴印蘭花給仙台市長郡和子。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動，市長黃偉哲送噴印蘭花給仙台市長郡和子。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在日本仙台市台南展介紹台南美味的農產品。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在日本仙台市台南展介紹台南美味的農產品。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動，市長黃偉哲與仙台市長郡和子連袂主持紀念儀式。圖／台南市政府提供
台南跟日本仙台締盟20年，仙台特別規畫台南展等活動，市長黃偉哲與仙台市長郡和子連袂主持紀念儀式。圖／台南市政府提供

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