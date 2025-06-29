陳亭妃包場「看不見的國家」 一起凝視台灣價值

民進黨立委陳亭妃今天在台南大遠百威秀影城包場放映紀錄片「看不見的國家」，吸引不少支持者前往參與，一起凝視台灣價值，盼用行動表達對民主支持，並凝聚團結共識。

陳亭妃致詞表示，包場活動不僅是一場電影，更是凝聚彼此的行動，正如同昨天民進黨全代會，總統賴清德帶領全黨高喊團結，特別強調在面對外在壓力與內部挑戰時，團結才是台灣最大力量，而她也用實際行動呼應這份團結信念。

陳亭妃表示，透過紀錄片讓大家看見台灣人民的勇敢與團結，更是一場對台灣價值的凝視，大家可以一起思考，面對任何挑戰，不論是外在壓力，還是內部分歧，只要台灣人願意彼此相挺，團結就會成為最強大力量。

她說，台灣曾經被世界忽略，但大家現在正用自己的力量讓世界看見台灣，大家不能被恐嚇，不能被分化，不能被打倒，面對任何挑戰，台灣人絕對不會退縮。

陳亭妃強調，團結是大家唯一的道路，民主絕對不能退讓，放映會散場後，守護台灣決心不會散場，民主力量也將持續延伸到每一個台南人日常生活，成為台灣繼續前進最大動力。