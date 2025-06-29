雲林這些免費泳池、戲水場 暑假延長開放消暑一整夏

進入暑期，雲林縣各地游泳池陸續開放，最新的虎尾632高地親水公園，設施新穎完善，成為今年暑假最熱門戲水去處，虎尾公所決定配合暑假延長開放日期，並導入市集與表演元素；西螺泳池也將於7月5日開放，每周開放5天均免費入場；北港泳池則將規畫更新設備增設SPA和親子池，提供民眾消暑一整夏。

虎尾632高地占地1.5公頃，打造縣內面積最大的水陸親子公園，除有地坪噴泉戲水池、水噴霧、水濂瀑布等設施，更有可供市集展演空間、草坪野餐區，本月8日啟用後，成為雲林人氣最高的親水樂園。

虎尾鎮長林嘉弘說，632親水公園只開放3個周末，單日吸引上千人戲水。因應暑假到來，7將把只有周六、日開放，延長從周4至周日，為維持水質環境，園區設置24小時即時水質淨化與循環更新過濾系統，並由專人每天定時檢視與維護，提升水池清潔效率。

林嘉弘說，親水公園每4天換水1次，每次約需100公噸水量，同時刷洗、消毒與水質強化處理，所以每周必須休池2、3天維護，暑假期間人較多，會依實際使用狀況再加強清理次數，確保水質潔淨安全。

他說，除園區加強維管，暑假更加碼推出限定活動，包括「夏日市集音樂季」，每周6下午3至5點，有街頭藝人表演、美食市集，更不定期發送冰品，讓親子玩樂吃喝一次滿足。

另外，西螺鎮立游泳池也將於7月5日至8月31日開放免費入場，鎮長廖秋萍表示，除有長25公尺水道，也附設兒童池、Spa等設施，每周1、2休池保養，為維護安全和休閒品質，除有救生員，考量泳池空間，採登記入場制，分4個時段，每時段約2至3小時，限制50人入場。