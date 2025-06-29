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2025臺南國際芒果節系列活動開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

2025年臺南國際芒果節熱鬧滾滾，作為系列活動首發的亮點，首度舉辦的「臺南國際芒果節-芒著開趴料理賽」，於28日中午假芒果農創玫瑰綠柏園舉行，為芒果料理帶來全新的高度和創意，現場也提供多種芒果小吃，讓參賽選手和前來觀賽的民眾品嚐。更有當地的青農設攤，販售各種相關的農特產品，讓大家能夠能滿足口腹之慾、還能兩手滿滿帶回家。

農業局長李芳林表示，臺南素有「芒果故鄉」美譽，是全台重要的芒果產地之一，出產的芒果不僅深受國內消費者喜愛，更遠銷海外。期望透過辦理芒果節產區系列活動，除了邀請大家品嘗芒果，更能藉著活動認識芒果及芒果的故鄉，歡迎大家帶著親朋好友一起同樂。

楠西區長何榮長表示，芒果創意料理賽是一場匯聚創意與文化的美食盛宴。期望藉由這項競賽，鼓勵在地青年與產業發展接軌，激發產業創新與餐飲多元發展的可能性。

玉井區長顏振羽表示，臺南的芒果不論品質、香味、甜度及色澤都是芒果極品，28日參加芒著開趴料理賽，除了精彩的料理展示，也有許多芒果料理品嘗活動，讓大家親自品嚐選手們的創意美味。另外也提供芒果冰沙和冰棒，清涼又消暑，讓大小朋友都開心同樂。

農業局指出，錯過了這場也不用擔心，下一場芒果節產地系列活動7月6日「芒果Baking甜蜜滋味嘉年華」在左鎮驛站、7月11日「今夏好芒・快閃上場」在板橋大遠百、7月12-13日「芒果的甜藏在淺山的夏天-淺山地區芒果節」在噍吧哖事件紀念園區，以及芒果節期間「芒著玩一夏」小旅行，以一日遊套裝行程走訪楠西、玉井、南化、官田、左鎮、大內等不同芒果產區旅遊路線，7月25日在台中大遠百「掀開甜蜜的紅寶盒」快閃活動。

聚傳媒

芒果 臺南 創意料理

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