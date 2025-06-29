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西螺分局原地重建成現代化新地標 守護濁水溪以南第一城

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，將提供員警一個現代化的友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，將提供員警一個現代化的友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影

雲林縣西螺分局原地重建，歷經約3非施工，今天由雲林縣長張麗善主持落成典禮，這棟地上4層地下1層導入綠建築與智慧建築設計的分局大樓，提供完善的辦案空間，位於西螺太平老街市中心，成為西螺新地標，歷任10位分局長及前縣警局長林故廷均回娘家同慶，鄰近的福興宮太平媽也親往祝福，熱鬧滾滾。

建於1962年的西螺分局使用超過一甲子，建築老舊斑剝嚴重，921地震後結構龜裂，且空間狹小，多個股組合室克難辦公，大雨來時更是處處漏水，還須自備水桶接水，經技師公會評鑑定，耐震能力不足，3年多前規畫拆除重建。

向中央爭取4千多萬元，雲林縣府自籌2.3億元、以2.7億元打造地上4層、地下1層，占地約1196坪的現代化辦公廳舍，設有勤務指揮中心、行政辦公室、偵查偵訊區、多元服務櫃台與會議空間。

分局長閻百川表示，2022年2月動工原地重建，施工期間分局遷往廣興教育農園作為臨時分局，西螺派出所則遷至道之驛雲林形象物產館，歷經約3年，預定今年9月全部遷回新建分局辦公。

今天落成典禮，雲林縣長張麗善、議長黃凱、縣警局長李建民、立委張嘉郡、許宇甄、縣警局前局長林故廷、歷任10位西螺分局長賴吉雄、甘炎民等人及地方鄉鎮長參加，鄰近的福興宮太平媽祖也由廟方董事長楊文鐘帶領為新分局加持，祈求四方福安。

李建民說，新建分局大樓為綠建築並有完善的無障礙和便民設施，帶給警員友善勤務環境。張麗善也指出，全新的西螺分局廳舍，不僅提供安全、現代化的洽公空間，也迎合科技辦案需求，前庭廣場更導入公共藝術創作，以不鏽鋼鍛打造「穩固如山」作品，象徵警力剛毅勇猛保護人民，護守西螺世世代子民，意義非凡。

此外，因應虎尾高鐵區發展，縣警局已規畫在虎興東二路、永興南7路口，增建千坪的「數位科技警政大樓」及「高鐵派出所」，預計明年動工。

雲林縣西螺分局原地重建，前庭廣場有公共藝術創作，提供員警現代化的友善辦案及便民空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，前庭廣場有公共藝術創作，提供員警現代化的友善辦案及便民空間。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，鄰近的福興宮太平媽祖也來加持祈安，共同守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，鄰近的福興宮太平媽祖也來加持祈安，共同守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，將提供員警一個現代化的友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，將提供員警一個現代化的友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，是一棟現代化的綠建築，將提供員警一個友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影
雲林縣西螺分局原地重建，今天舉行落成典禮，是一棟現代化的綠建築，將提供員警一個友善辦案空間，守護地方治安。記者蔡維斌／攝影

雲林 綠建築 張麗善

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