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「台南查某囝」李竺芯拿金曲三大獎 黃偉哲感謝她「足芳」的台語創作
台南創作歌手李竺芯昨在金曲獎頒獎典禮上，以專輯「Suí 水」奪得最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎及年度專輯獎，首度入圍即榮登台語歌后寶座，成為本屆金曲獎最大贏家。台南市長黃偉哲、文化局長黃雅玲特別表達最誠摯的祝賀與肯定，感謝她以風格獨特且「足芳」的台語創作，讓台語音樂在新世代綻放耀眼光芒，也讓更多人看見台南孕育創作人才的力量。
黃偉哲表示，李竺芯曾以「台南查某囝」榮獲2022年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」首獎，作品融合多元曲風，透過溫潤細膩的嗓音和真摯動人的創作，深刻傳遞對土地、語言與生命的情感。過去十餘年來創作不輟、不斷嘗試的她，證明音樂不僅是自我表達，更是文化傳承的重要橋梁。此次勇奪金曲三大獎，除了是對她多年努力的肯定，也是對所有懷抱夢想的年輕音樂人最佳鼓舞。
文化局長黃雅玲說，台南擁有的人文底蘊，是音樂創作、傳唱的絕佳環境，除了盧廣仲、杜振熙等多位在華語歌壇有傑出成就的音樂人，在母語創作方面也有近年奪得金曲獎的謝銘祐、曹雅雯，以及今年初次入圍就奪獎的李竺芯，鼓舞著有志於台語創作的年輕世代。因此，南市府積極培育音樂創作人才，「台南sing時代之歌原創音樂競賽」正是重要平台之一，期盼更多有志音樂創作的新秀能踴躍投身參與，共同為台灣音樂注入新能量。
今年「台南sing時代之歌原創音樂競賽」徵件自即日起至7月31日止，競賽簡章與報名表可於台南市政府文化局官網下載，相關資訊可上「臺南sing時代之歌」fb粉專查詢，或洽諮詢專線0922979916柯先生。
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