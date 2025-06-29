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「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 律師圓母追星夢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
今天晚上知名綜藝節目超級夜總會將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，原來是律師沈聖瀚感念母愛與佛祖、菩薩保佑，出資邀請到地藏庵錄影。圖／本報資料片
今天晚上知名綜藝節目超級夜總會將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，原來是律師沈聖瀚感念母愛與佛祖、菩薩保佑，出資邀請到地藏庵錄影。圖／本報資料片

今天晚上知名綜藝節目「超級夜總會」將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，原來台南42歲律師沈聖瀚的80歲母親是該節目粉絲，且是虔誠佛教徒，沈聖瀚感念母愛與佛祖、菩薩保佑，出資邀請今晚到地藏庵錄影。沈母期待晚上的表演也熱情邀請大家一起來看表演。

地藏庵董事長黃俊森表示，以往也有綜藝節目來這裡錄影，都是節目和廟方商討活動事項，這次是少見地由民眾出資邀請。原來是沈律師高齡80歲母親是超級夜總會粉絲也是地藏庵信眾，特地邀請來地藏庵錄影。

黃俊森說，得知是沈律師的孝心，當然全力促成，這也與地藏庵弘揚孝道的精神不謀而合。

律師沈聖瀚表示，就任職於嘉義市的律師事務所，後來回台南自行開了律師事務所，也有許多嘉義客戶，因為母親是超級夜總會粉絲，且是虔誠佛教徒，時常向佛祖、菩薩許願保佑家人平安、律師事務所業務發展順利，感念母愛與佛祖、菩薩保佑，因此出資邀請「超級夜總會」今天晚上到地藏庵錄影，舉辦「菩薩大願．幸福抵嘉」感恩晚會。

沈母說，兒子很孝順，知道喜歡超級夜總會這節目，特地邀請來嘉義演出，歡迎大家今天晚上一齊來觀賞。

據悉這場演出花費上百萬元；九華山地藏庵表示，今天晚上綜藝節目到地藏庵廟埕錄影，藝人許效舜、澎恰恰、 苗可麗等人將帶來精彩表演、趣味演出，歡迎民眾一起來同樂。另外今年農曆8月1日地藏王菩薩聖誕，寶島歌后紀露霞等人將來獻唱祝福。

知名綜藝節目超級夜總會今晚將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出。圖／翻攝畫面
知名綜藝節目超級夜總會今晚將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出。圖／翻攝畫面

母親 律師 嘉義

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