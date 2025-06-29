「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 律師圓母追星夢

今天晚上知名綜藝節目「超級夜總會」將於嘉義市九華山地藏庵錄影演出，原來台南42歲律師沈聖瀚的80歲母親是該節目粉絲，且是虔誠佛教徒，沈聖瀚感念母愛與佛祖、菩薩保佑，出資邀請今晚到地藏庵錄影。沈母期待晚上的表演也熱情邀請大家一起來看表演。

地藏庵董事長黃俊森表示，以往也有綜藝節目來這裡錄影，都是節目和廟方商討活動事項，這次是少見地由民眾出資邀請。原來是沈律師高齡80歲母親是超級夜總會粉絲也是地藏庵信眾，特地邀請來地藏庵錄影。

黃俊森說，得知是沈律師的孝心，當然全力促成，這也與地藏庵弘揚孝道的精神不謀而合。

律師沈聖瀚表示，就任職於嘉義市的律師事務所，後來回台南自行開了律師事務所，也有許多嘉義客戶，因為母親是超級夜總會粉絲，且是虔誠佛教徒，時常向佛祖、菩薩許願保佑家人平安、律師事務所業務發展順利，感念母愛與佛祖、菩薩保佑，因此出資邀請「超級夜總會」今天晚上到地藏庵錄影，舉辦「菩薩大願．幸福抵嘉」感恩晚會。

沈母說，兒子很孝順，知道喜歡超級夜總會這節目，特地邀請來嘉義演出，歡迎大家今天晚上一齊來觀賞。