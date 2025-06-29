台南古河道重現...第一個示範點在校園 環團期待延伸到司法博物館

流經台南市中西區的福安坑溪，目前只有在建興國中可看到此溪，都發局以校園內的露明段作為古河道重現的示範點，並已完成水環境改造的設計；目前入口僅校門口，未來將再增加浸信會處的入口，總經費3千多萬，近日送水利署審定。環團建議，緊鄰的司法博物館段，溪穿經人行道，因對面就是南美館，期待早日開蓋，創造古河道核心價值。

福安坑溪源頭起於南大附小附近，長年湧泉不斷，雖是條小溪流，卻是老一輩共同回憶。隨著都市發展，溪流加蓋，河段已幾乎不見，只有流到建興國中處才沒加蓋，也是唯一可看到的露明段。台南市早期有德慶溪、枋溪、福安坑溪等流經市區，但都已封蓋，不過，從老照片上仍可看到溪流的蹤跡。其中德慶溪起於台南一中與成大交接處，老照片可看到南一中師生清理學校北側德慶溪的畫面。

溪流是人文歷史的見證，更是城市最寶貴的資源，為河流掀蓋已是許多縣市共同在做的事，其中雲林縣斗六市雲林溪被認為是成功的典範。2年前南市都發局提出「府城古河道重現計畫─福安坑溪古河道露明段水環境開放空間改善計畫」，希望恢復河川生命力及營造親水永續水環境，打造府城古河道重現的第一個示範點。歷經座談會、說明會、工作坊、走讀，聽取各方意見，已完成基本設計，下月送水利署爭取經費，預計今年發包。

都發局副局長顏永坤表示，露明段有硓𥑮石（珊瑚礁石灰岩）護岸的部分維持原狀，磚牆的部分拆除，目前入口只有學校門口，未來浸信會處也會有入口，另硓𥑮石處也有開口。整個親水景觀改善會影響到原來的停車場，因此會重新規畫，但停車位不減。將在市中心提供民眾一處水綠交融的悠閒散步場域，讓市民與水文歷史產生更緊密的連結。

建興國中校長侯志偉喜見這一計畫將使校門口處的水環境更美麗，他說校門口處有柏油路面和透水鋪面，柏油路面都將去除，改為透水鋪面，讓環境更永續；而校內的歷史建築紅樓正整修中，預計明年上半年完工，校園環境會更優質及美麗。

台南社大講師吳仁邦說，針對福安坑溪露明段的水環境改善是好事，但更期待能接續打開司法博物館前的福安坑溪蓋子，更能彰顯古河道重現的核心價值。溪流穿經館前的人行道，此人行道寬，福安坑溪是小溪流，打開後，路幅足夠，又是公有地，加上對面是南美館、里活動中心，可構築市中心最迷人的人文與自然融合的環境。也期待能在德慶溪流經處，選擇最適合路段如中成路等開蓋，創造城市最大價值。