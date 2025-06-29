崑大企管所黃佳音投入農業轉型 要永續經營香莢蘭產業

就讀崑山科大企管研究所的黃佳音原是行銷公關多年，回台南在五星飯店工作，因接觸台灣新興農業香莢蘭，與友人在台南在安定區租下農地創業、並進崑大攻讀碩士學位，鑽研讓烏金炭與香草園在土壤融合，學得新技術今年畢業全力投入經營香草園，立志讓農業轉型提升。

務農原本不在黃佳音人生計畫中，她大學畢業在公關公司負責行銷企劃、公關媒體、議題管理、危機處理等工作。回到故鄉曾任大酒店擔任公關經理，負責年度行銷計畫及主持活動，後轉業務部門晉升主管，創造亮眼績效。

黃佳音談到與農業的緣分，是因結婚生子離開全職工作，因緣際會發現香莢蘭不僅屬高經濟作物，也具備發展潛力，親友支持下投入香莢蘭產業，與友人吳郁君租農地開設「芬芳香草園」。

談起種植過程黃佳音坦言一開始就充滿挫折與挑戰，每天要確認網室搭建進度，陪工人聊天，接著面臨定植種苗不健壯，3個月後全數陣亡，買了第二批種苗，並向業界懂香草的前輩請教技術，終於順利種出綠意盎然的香莢蘭。

種植香莢蘭後為加強營運知識，黃佳音決定攻讀崑山科大企管所，在學期間除考取「TBSA商務企劃能力初級檢定」與「高階調查管理分析師」等專業證照，參與ESG管理研習，計畫主持人學務長企管系副教授楊泰和帶領在USR計畫「永續發展與社會實踐專題」課程。

黃佳音融合自身香草園社會實踐，師生將烏金炭與土壤拌勻鋪在香草植株上，讓具有保水保肥的生物炭做為香莢蘭介質，進而減少肥料農藥使用，打造循環經濟與土壤改善正向循環，促進永續發展。

黃佳音畢業論文以「香莢蘭創新商業模式建構與效益分析之個案研究」為題，分析供給、介面、需求商業模式與九宮格商業模式，評估創新經營模式可行性與效益。她也跟隨企管所長呂德財與林清泉教授出席與印尼塔魯瑪珈大學合辦的第13屆創業與管理國際研討會，並用全英文口頭發表論文，展現優異的語文能力與學術研究實力。

黃佳音回首兩年一邊求學一邊創業的日子，生活忙碌，卻也累積豐富經驗，度過充實時光。她說其實本來怕曬太陽、也怕昆蟲跟老鼠，偏偏農地的環境就是如此，中間碰到挫折，也常會有放棄的念頭，但每次遇到困難時，身邊的貴人及朋友總會給予幫助與鼓勵。

看著香草園日益成長茁壯，就像看著自己的孩子一樣，「我這個當媽媽的人怎麼可能放棄，就這樣堅持下來。」她感謝企管所學姊嚴心誼引薦她入學，也感謝呂德財所長及林清泉教授指導，畢業後將秉持所學持續經營香草園，期望能吸引更多青農投入，並拓展外銷市場，為台灣農業注入新動能。