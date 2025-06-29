民進黨嘉縣長將初選產生 賴系英系相爭誰能出線？縣長翁章梁這麼說

民進黨全代會昨天通過2026縣市長提名只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，嘉義縣英系立委蔡易餘跨出海區至山區跑行程，目前呼聲最高，賴系縣議員黃榮利也表態參選，英系及賴系決戰可能重演當年花文大戰。對於未來嘉義縣長人選的看法，翁章梁表示，選出個真的了解嘉義、對中央整個運作都非常熟悉的人，能帶動嘉義整個進步的發展。

今天上午翁章梁出席全縣幼兒園畢業生獲縣長獎兒童頒獎並簽名鼓勵，等待縣長簽名親子隊伍排成人龍。

對於嘉義縣將採取黨內初選，縣長翁章梁表示，黨有黨的相關規定，昨天通過嘉義縣、高雄、台南要初選，只要符合相關資格從政黨員都有資格參加初選。

對於未來嘉義縣長人選，翁章梁說，嘉義縣現在是一個變化的年代，2025到2035是嘉義的黃金十年。整個農工科技大縣，實際上要到下一屆的縣長才真的開花結果，所以還有很多工作要做。希望能夠選一個真的了解嘉義，還有對中央整個運作都非常熟悉的人，能夠帶動嘉義整個進步的發展。未來的世界是一個非常年輕化，而且是 AI的世界，那確實是需要一個比較年輕的，然後帶動嘉義面對衝撞力的一個縣長候選人。

嘉義縣長翁章梁2屆即將任滿，英系布局由蔡易餘接棒，雖還沒有公開表態參選，但他近期勤跑山區行程，包括立院茶改場考察會議、公所中崙溫泉考察行程等，有海區多年深耕實力，以及翁章梁8年打下基礎，是目前呼聲最高人選。

黃榮利表態100%會參加初選，他曾向總統府秘書長潘孟安建議，「不能把我的初選權利沒收」，現在全代會通過嘉義縣辦初選，一定要好好把握機會，為縣民謀福利，他會把翁章梁打下來的農工大縣基礎，繼續發揚光大。