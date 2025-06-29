台南321巷藝術聚落終於開放了 來感受時光疊砌的獨特紋理

台南市北區321巷藝術聚落古蹟已在去年完成修復，各界都希望早日開放。南市文化局為活絡文化資產，即日起周一至周五下午開放戶外園區。另，園區南館及北館新建工程預定今年底完工，下半年招商，打造園區成為文化推廣及應用基地。歡迎民眾來此漫步歷史場域，感受時光疊砌的獨特紋理。

321巷藝術聚落前身為1930年代日軍步兵第二聯隊軍官宿舍群，戰後轉為成功大學教授住所，孕育畫家郭柏川創作生涯，更是導演李安少年時的生活場景。2013年轉型藝術聚落後，曾吸引不少藝文團體認養並進駐，成為新創藝文展演的重要據點。2020年啟動修復工程，以「修舊如舊」原則保留杉木電桿、黑瓦屋頂及老榕樹群，並重用4558材積回收木料，締造文資永續典範。

文化局長黃雅玲表示，321巷藝術聚落於2024年完成日式宿舍古蹟區修復及週邊景觀工程後，配合台灣文博會、台灣設計展及台南藝術節等節慶期間限定開放，並於活動結束後閉園接續園區南館及北館新建工程。她說，今年上半年度文化局透過導覽、工作坊等活動舉辦，讓民眾能夠持續親近321巷藝術聚落生態環境及文化資產，目前新建館舍基礎工程施作已階段性完成，所以進一步規畫，在下午時段開放民眾入園參觀，為全面開放前的園區逐步累積在地文化參與能量。

園區南館及北館新建工程預定於今年底完工，為加速321巷藝術聚落活化再利用，目前同步委外規畫，初步設定以跨域藝文共融為活化主軸，打造園區成為文化推廣及應用基地，預定今年下半年度公開招商評選出營運單位，公私協力共同推動臺南藝文創新發展。