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影／台南破布子收成 作夥製作破布子醬吃一整年
台南市破布子與芒果產期相當，芒果現在結實纍纍，破布子也熟成，許多居民採收、熬煮後裝罐，可以下飯一整年。不過人口老化又費工，現在自家做的已越來越少。今年部分地區破布子歉收，家家戶戶DIY景象不在。
安定無患子生技公司老董王高榮與親友今天在家自製破布子。他指出，南安里一帶每年產期常見家家戶戶以古法加工醃製後分送親友，民俗說法是芒果吃多了，還能用來清熱解毒。南安里民互相幫忙處理破布子，各自輪流支援人工，老人家都樂於指導古早味製法傳承傳統手藝。
幾年前王高榮自家的破布子可採收一個月、自製作兩千斤。無患子生技老闆娘蘇秀琴一天開3口鍋可做200斤，還下廚烹調一整桌破布子大餐給親友員工分享；不過今年在地收成寥寥無幾，為了維繫傳統還向玉井農友購買，目前價格一台斤40多元。
王高榮表示，破布子洗淨後先浸泡鹽水，再用熱水連續熬煮3小時去除澀味，並讓果實變軟，接著放冰糖、蔭油、豆瓣醬、生薑、豆鼓等調配的醬料拌勻入味即可裝瓶，冰箱冷藏可保存約1年。
王高榮說，除採集當地種植的破布子，不夠時也會買玉井、左鎮等地原料，再號召居民參與製作，破布子風味獨特，直接吃很下飯，入菜作料理，民間也流傳芒果吃太多火氣大甚至「有毒」，可用破布子清熱解毒。
王高榮說，安定傳統農家會在住處附近種1、兩棵破布子樹，自己廠區也種了20棵，豐收時大家彼此幫忙採收，一粒粒破布子摘下清洗，加入生薑、豆瓣醬等材料要熬煮3小時，才能分裝。
台南破布子的產期主要在農曆六、七月，近年氣候影響採收期有延後趨勢。果實會從青綠轉金黃色表示成熟。 採收方式是將結果枝條砍下剪下，再摘果實，因為費工很多年輕人不願意再做。
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