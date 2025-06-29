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嘉義「台版迪士尼」7月試營運 預期帶來大量人潮

中央社／ 嘉義縣29日電

位於嘉義大埔美精密機械園區、有「台版迪士尼」之稱的歐樂沃築夢城堡7月將試營運，已吸引眾多民眾拍照打卡。文觀局預期帶來大量人潮，將規劃連接遊程讓周邊景點也受益。

嘉義縣文化觀光局今天告訴中央社記者，從佐登妮絲城堡的浪漫唯美、蓋婭莊園的花園療癒、卡羅爾銅管樂器的音樂互動，到老楊方城市的餅乾奇幻旅程、丸聚星球的創意手作，再到即將開放的「歐樂沃築夢城堡」，大埔美園區已有至少6家風格鮮明、主題明確的觀光工廠進駐。

文觀局說，目前園區內觀光工廠年均吸引數十萬人次遊客，為嘉義縣觀光注入強勁動能；而歐樂沃築夢城堡尚未正式營運即吸引大量民眾前往拍照打卡，展現高度關注與期待，預期試營運後將帶來新一波觀光熱潮。

文觀局表示，大埔美園區地理條件優越，緊鄰國道3號，亦位處前往梅山太平雲梯、竹崎親水公園等熱門景點的交通樞紐；規劃導入政府資源整合遊程，將此區的觀光人潮串聯梅山茶園、竹崎生態體驗，形成環狀旅遊廊帶，進一步強化嘉義縣在全台旅遊版圖中的品牌定位與市場競爭力。

嘉義縣議會日前下鄉考察參觀歐樂沃築夢城堡，出席的縣議員紛紛在臉書（Facebook）貼出參觀照片，展現高度的期待；民進黨議員姜梅紅服務處主任姜鈞翔表示，主體建物有歐式城堡、普羅旺斯小鎮、巧克力工廠、旋轉木馬等，其水藍交織的建築外觀、童話般的尖塔、空氣中瀰漫的巧克力香氣，讓人彷彿置身歐洲某個寧靜的小鎮。

觀光工廠 大埔 嘉義

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