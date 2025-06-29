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台南首創一站式服務助街友自立 日本協會來取經

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供
日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社會福利基金會安排，參訪台南市「街友生活自立支援服務中心」，與市府交流實務經驗與政策模式。圖／台南市社會局提供

台南市府去年3月首創「街友生活自立支援服務中心」，提供街友沐浴、洗衣、寄物、用餐、物資、職訓與就業媒合等一站式服務，回應街友健康、心理與生計等多重需求，具體建立「脫街」支持機制，日前獲日本有隣協會專程參訪。

截至今年5月，台南列冊街友共272人，其中151人目前露宿街頭，市府媒合2人轉介職業訓練；媒合就業75人，已有5名街友穩定就業超過3個月，其中1人工作穩定後返家，與家人重聚。

台南市府率全國之先成立「街友生活自立支援服務中心」，推動街友關懷與自立支持服務成果獲國際肯定，日本社會福祉法人有隣協會透過高雄市慈聯社福基金會安排，專程前來參訪，對整合式服務模式表達高度關注，並與市府交流實務經驗與政策模式。

市長黃偉哲說，街友議題牽涉面向廣泛，不只是單純住宅問題，市府以「多元介入、一站式服務」為核心策略，推動整合性的支持體系，展現城市對弱勢族群的人本關懷。

社會局長郭乃文指出，此次國際交流，讓台南有機會分享實務經驗，也促進政策反思與精進，未來會持續擴充服務量能，打造安全、有尊嚴生活環境。民眾若發現急難街友或市民需要協助，可撥打1957社福專線或1999市民服務專線。

街友 社福 日本 台南

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