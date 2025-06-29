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雲林麥寮養殖區遭亂倒廢水 環局究辦

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣麥寮鄉1輛掛「雲林縣環保局」布條的廢水槽運車遭養殖業者告發傾倒大量廢水，環保局強調若有違法將依法究辦。圖／養殖業者提供
雲林縣麥寮鄉1輛掛「雲林縣環保局」布條的廢水槽運車遭養殖業者告發傾倒大量廢水，環保局強調若有違法將依法究辦。圖／養殖業者提供

雲林麥寮鄉近幾個月有環保公司槽運車在養殖區亂倒廢水，造成魚蝦大量死亡，4月魚塭業查獲1起交由環保局處理，前天傍晚再出現掛著「雲林縣環保局」布條的槽車來傾倒廢水，業者制止無效報警，環保局採樣化驗，強調與廠商的契約已期滿，若任意倒廢水將依法究辦。

麥寮鄉許厝寮段養殖區林姓等業者今年4月初發現1輛掛「麥寮鄉公所」布條的廢水槽運車，在區內挖個大坑洞傾倒大量含油汙廢水，他們當場制止，但鄉公所說與槽車無關，後來槽車轉往偏僻排水溝亂倒被村長發現，也馬上制止。沒想到這家環保公司故態復萌，前天下午又在相同地點倒大量廢水，他們當場制止並錄影存證，對方置之不理，「實在夠誇張」，於是向警方告發。

王姓業者說，油汙傾倒大排或地底，易滲透影響水質，這段時間魚塭常變色，放養22萬蝦苗幾乎死光。林姓業者也說，他放養生命力強的台灣鯛也難敵毒水，近月死1、2千尾，不排除求償。

警方帶回懸掛「雲林縣環保局」布條的槽車司機和工作人員，查出林姓地主，但他指公司已交給兒子，並不知情。環保局長張喬維說，經查行為人是一家科技環保公司，去年和縣府簽水溝清疏改善環境衛生計畫合約，自2024年5月28日起為期1年，計畫既已屆滿就不能再以環保局名義清理，若查有違法，即以違反廢棄物清理法究辦。

麥寮 雲林 環保局 廢棄物

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