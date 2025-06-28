嘉義太極拳高手阿嬤7年比賽勇奪103面金牌 今比賽奪4金破百達標

68歲嘉義縣退休公務員溫淑美在60歲時的偶然機緣學太極拳，一打拳就上癮，首次出國歐洲參加國際賽榮獲初級白級組冠軍，回國到處參賽，7年間憑毅力勤練，今天在嘉市玉山國中比賽獲4面金牌，達成百面金牌目標，累計103面金牌，好友開心拿紅布條慶賀「百面金牌阿嬤」，問她下個目標是什麼？她笑說「隨緣，不強求！」

「終於100 面金牌到手，我終於達標了！」溫淑美開心說，今天在故鄉嘉市玉山國中活動中心，參加114年鄒阿真盃全國太極拳八卦掌錦標賽，榮獲4面金牌，從2018年6月參賽至今總計榮獲金牌103面、銀牌58面、銅牌25面。

她今天參加「長青女子組」4項比賽都是第1名，分別是：13式太極拳、37式太極拳、鄭子太極劍、楊氏54式太極劍，感恩觀世音菩薩保佑！感謝教練指導，感謝師姊楊瀅靜製作祝賀百面金牌紅布條。

8年前為了幫1場國際太極拳比賽拍照，無意中接觸太極拳，引起她學太極拳興趣，每天練數小時，假日到3個武場學拳，剛開始學不會運用鬆腰落胯，加上當時練的打低架太極拳，導致她練拳1年膝蓋受傷。

由於自我要求嚴格，比別人加倍認真，方法錯誤加上過度練習，膝蓋軟骨嚴重磨損半月板破碎，疼痛3年無法蹲低以及上、下樓梯，影響日常生活，只好置換人工關節，右腳膝蓋還因此而動過2次手術。

置換人工關節後，原學5年拳架因有很多動作無法再做，只好忍痛放棄打掉重練，轉而學習大師鄭曼青的「鄭子37式太極拳」，動作緩慢、平穩、均勻、鬆柔，練拳行氣舒指身體會微微發熱，最重要是這套拳不會傷膝蓋，打起拳行雲流水非常舒服，她驚喜發現，終於找到最適合她運動，每天練習樂此不疲。

她每天要花2個小時以上站樁、學拳、與練拳，沒時間交際應酬或出國旅遊。喜歡在客廳練拳不受干擾，每次練習，她當成上場比賽，讓自己習慣賽場氛圍與位置，比賽才不會緊張。