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永康砲校年底遷校 15公頃綠地居民要求「公園最大化」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會。圖／台南市政府提供

台南市永康砲校預計今年底遷至關廟新校區，原址釋出的大面積軍事用地，將轉型為創意設計園區，市府地政局今天於東橋里活動中心舉辦公園規劃說明會，民眾發言踴躍，居民更自備簡報、提出多項具體建議，希望保留「最大化公園綠地」。

永康砲校今年底預計遷移至關廟新校區，原校地位於永康的中心地帶，鄰近大橋國中區段徵收區、住宅區與市立總圖，2019年完成一期開發區約14公頃，其中機關用地興建台南市總圖書館，提供當地閱讀休閒的好去處；二期園區佔地約69公頃，配合軍方今年底前遷移到關廟校區，創意園區已啟動工程設計。

今天說明會針對第2期開發區中的14.6公頃公園用地規劃構想說明，包括中央軸帶特色公園、滯洪池、多樣綠地與休憩空間等設施。不少民眾希望「最大化公園綠地」、「集中保留大面積草坪」、「強化環境永續」，並建議拆除原指揮部大樓改作綠地，提升整體開放性。

民眾提出的重點意見還包括，設置環景步道串聯滯洪池與綠地系統；增設寵物公園、共融遊具、創意廣場等多元使用設施；保留並美化原砲校校門，傳承場域歷史記憶；規劃充足停車空間與人本交通動線，便利居民日常使用；引入具有軍事或地方意象特色的遊具，營造獨特性；強化運動與親子共遊機能，營造友善鄰里生活圈。

地政局長陳淑美表示，區內大面積不可多得的公園貫穿中央軸帶南北方向，全長約1公里，預計規畫一座兼具歷史記憶、生態功能與社區共同參與的中央軸帶特色公園，公園主體保留區內原有大樹，營造多樣化棲地，並設計滯洪池等設施，兼具排水與生物棲息功能。

另外園區內將規畫綠園道、共融遊具、活動大草原、寵物公園與創意廣場等設施，並結合砲校意象特色元素以及旗艦型森林冒險體驗空間，轉換原來軍校基地生硬印象，打造大型的都市綠帶環境，提供永康大橋及東橋一帶居民休閒遊憩的需求。

永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會，家長帶著小朋友一起來關心。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會，家長帶著小朋友一起來關心。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會，民眾參與踴躍。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會，民眾參與踴躍。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會。圖／台南市政府提供
永康砲校基地將轉型為創意設計園區，市府地政局今天舉行第2期開發區14.6公頃公園用地規畫構想說明會。圖／台南市政府提供

滯洪池

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