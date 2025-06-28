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嘉義樸城盃舞蹈公開賽登場 最小4歲、最大70歲同台競技
嘉義愛舞拉丁舞團舉辦2025台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站，國內外500多名選手今天齊聚嘉義縣立體育館競逐獎牌，年齡從4歲到70歲都有，選手精心裝扮場面熱鬧。縣長翁章梁參加開幕式，為選手加油打氣，期許選手發揮實力，創造佳績。
嘉義愛舞拉丁舞團指出，樸城盃賽事邁入第5屆，希望選手們能像朴子市的樸樹一樣扎實成長，成為實力不凡的明星，今年有500多位選手參賽，由40位專業資深評審公正決斷，期望明年看見更多選手前來交流，切磋舞技。
主辦人翁仲德說，這全國各地選手齊聚一堂共同競技，今年選手年齡從4歲到70歲都有，近年致力推動偏鄉才藝教育，2022年全民運打破嘉義縣歷史獎金及奪牌紀錄，更獲得嘉義縣才藝競賽全縣總冠軍及日本知事盃18歲以下世界冠軍，盼明年全民運再創佳績。
翁章梁表示，比賽音樂一下，選手們展現出的曼妙舞姿讓人目不轉睛，這是一場競賽，也是肢體語言的盛宴，台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨TNAL國家業餘聯賽嘉義站來到第5屆，一年比一年熱鬧，報名人數逐年增加，祝福選手都能獲得好成績。
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