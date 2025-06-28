國1大灣及仁德交流道長車流多壅塞嚴重 議員提兩案

國1大灣及仁德交流道長車流多壅塞嚴重，因通往永康和東區重要市區，成為用路人惡夢，台南市議員蔡筱薇提出平實路延伸銜接國1側車道及仁德交流道南下出口增設匝道直通文山路等兩方案，以分散車流；市府工務局表示會納入評估。

蔡筱薇指出，若能將平實路沿國道１號延伸，直通永康高速二街，不僅可分散現行仰賴小東路、裕農路的尖峰通勤車流，也將為市區南北向路網提供一條全新選擇。

規畫範圍涵蓋東區與永康區交界，路線沿線多為低度利用的國有土地，包括台糖公司、國防部與國產署等機關持有地，地權取得相對容易，建議市府應先就土地使用現況、權屬關係及都市計畫變更進行初步研擬，以確認延伸可行性與路線走向。

蔡筱薇強調，配合鄰近凱旋路拓寬及林森路完工，未來用路人下大灣交流道後，可直達林森路甚至是成功大學，整體區域動線將更為順暢。

另關於針對仁德交流道回歸東區虎尾寮交通需求，蔡筱薇建議在國1仁德交流道南下出口增設一條匝道，直接連接文山路，進入虎尾寮，可有效分流原本集中於大灣交流道及仁德交流道的車輛，並減輕虎尾寮周邊裕義路的交通負荷。

蔡筱薇說，新增匝道可讓南下車流繞過繁忙路段，直達次要幹道，對於降低區域壅塞具有顯著助益。