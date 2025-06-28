掛公家布條槽車亂倒廢水過程全曝光 雲林縣環保局：依法究辦

雲林縣麥寮鄉近幾月來出現有環保公司的廢水槽運車，在養殖區亂倒廢水，造成魚蝦大量死亡，今年4月被魚塭業者查獲，環保局也出面處理，昨天傍晚槽車再出現傾倒，「有夠囂張！」業者制止無效報警，由於槽車掛著「雲林縣環保局」布條，環保局除採樣化驗，強調廠商契約期滿且任意倒廢水將依法究辦。

雲林縣麥寮鄉許厝寮段養殖區，業者林白澄、王志宏等人今年4月初發現一輛掛有「麥寮鄉公所」布條的廢水槽運車，在區內挖了一個大坑洞傾倒大量含有油汙的廢水，當場制止，養殖業者說，數月來他們發現有不明車輛倒廢水，加以制止，麥寮鄉公所也說這槽車與公所無關，槽車就轉往偏僻的排水溝亂倒，也被村長制止。

養殖業者說，當時曾請環保局出面處理，沒想到這家環保公司仍故態復萌，昨天下午再度出現在同一地點傾倒大量廢水，即用手機錄下傾倒過程，當場「人贓俱獲」，雖當場制止但對方置之不理仍持續傾倒「實在真誇張」。於是向警方告發。

王姓業者說，因油汙傾倒大排或地底，容易滲透影響水質，這段時間魚塭的水常變色，他所放養22萬蝦苗幾乎全部死光光。林姓業者也說，他放養生命力很強的台灣鯛，但仍難敵毒水，近月來死了一、兩千尾，他們不排除依法求償。

警方帶回這輛掛有「雲林縣環保局」布條的槽車司機和工作人員，並查出林姓地主，地主供稱公司都交給兒子了，他一概不知。警方將找公司負責人出面說，環保局人員也前往採樣化驗。