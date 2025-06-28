快訊

影／刺傷彩券行女店員！司機逃山區毀車滅跡「燒傷自己還多處骨折」

特教生鑑定亂「疑似生」一國多制 特師負荷沉重

韓網紅風波遭停業！澎湖「阿家生蠔」老闆暴怒原因...老闆娘全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

老招牌小吃「歪仔伯」麵攤熄燈 九華山地藏庵周邊半年內連2店歇業

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨。記者魯永明／攝影
嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨。記者魯永明／攝影

嘉義市九華山地藏庵周邊小吃店自助餐林立，原空軍眷村市場阿桃陽春麵店開店40多年，是知名庶民銅板美食，去年底店家因房東不續租結束營業；地藏庵廟口對面古早味「歪仔伯」麵攤，也在今天熄燈，80歲鍾姓老闆說，房東漲租金，加上原物料、工資漲，年紀大了，決定結束營業，客人感嘆，「好吃古早味小吃愈來愈少了！」

「又1家經典古早味麵食熄燈！」九華山地藏庵在地林森里前里長王廣禮說，嘉市知名古早味「歪仔伯」麵攤今天熄燈，結束營業，由於原物料、工資、房租，加上老闆年紀等因素，不敷成本，決定結束營業。「歪仔伯」麵攤在此經營逾13年，是居民難忘美味，經典古早味如今只能成追憶了。

昨天中午歪仔伯麵攤最後1天開賣，老客人不斷上門，80歲鍾姓老闆與家人共4人，手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨，希望再留下來，鍾姓老闆說，年紀大了，房東漲租金，加上原物料、工資漲，連基本工資都不夠。

去年底，原空軍眷村市場阿桃陽春麵店，從眷村搬遷和平路，共開店40多年，擄獲嘉義人味蕾，眷村出身綜藝教父王偉忠也愛吃，店家因房東不續租熄燈，最後營業日湧現人潮，客人大排長龍，等再久也要吃上一碗熱騰騰麵。

立委王美惠說，「再見了！空軍市場陽春麵，謝謝你給阿惠的每分溫暖。鄉親和阿惠一樣依依不捨，店裡的暖意和記憶，將永遠存鄉親心裡。」

嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨。記者魯永明／攝影
嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨。記者魯永明／攝影
嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，店內牆壁上小吃銅板價目表成回憶。記者魯永明／攝影
嘉義市九華山地藏庵對面小吃歪仔伯麵攤，昨天最後1天開賣，老客人不斷上門，老闆與家人共4人手腳忙不停，店內牆壁上小吃銅板價目表成回憶。記者魯永明／攝影

老闆 眷村 嘉義

延伸閱讀

台中人心碎！ 18年連鎖串燒「就醬子烤吧」7間門市7月全熄燈 麻辣泡麵將成絕響

串連9縣市、最強品牌獨家出攤 500碗2025小吃派對7／19、20四四南村登場

曾稱霸牛排界！貴族世家撤出台北市 唯一分店6月底熄燈

回憶都沒了！板橋「25年餐飲老店」熄燈 在地人一片哀號：連這家也要關

相關新聞

老招牌小吃「歪仔伯」麵攤熄燈 九華山地藏庵周邊半年內連2店歇業

嘉義市九華山地藏庵周邊小吃店自助餐林立，原空軍眷村市場阿桃陽春麵店開店40多年，是知名庶民銅板美食，去年底店家因房東不續...

台南新路名青森、弘前 議員批諧音不吉籲市府收回

台南市政府斥資10億元開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本與澳洲友誼城市為名卻惹議，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、...

嘉義5G新創基地 遭質疑浪費公帑

嘉義縣政府文化觀光局在蒜頭糖廠成立文化科技創新基地，2023年從5G文化科技落地計畫提撥1930萬元營運，但議員昨天質詢...

公民團體集結嘉義火車站點燈 呼籲政府重視行人安全

嘉義市人本交通展望協會今天在嘉義火車站前舉辦「燭光白紙鶴交通傷亡追思行動」，盼透過悼念行動喚起重視行人安全，集結公民力量...

台南新增1例M痘確定個案 疫情升溫呼籲速接種疫苗

南市今天新增1例M痘確診個案，疫調指出該案近期無國外旅遊史，但曾與不特定人士發生親密接觸，因手部及生殖器出現膿疱症狀就醫...

紓解車流 雲林將爭取闢建濁水溪堤防南側道路逾22公里

雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。