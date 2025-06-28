老招牌小吃「歪仔伯」麵攤熄燈 九華山地藏庵周邊半年內連2店歇業

嘉義市九華山地藏庵周邊小吃店自助餐林立，原空軍眷村市場阿桃陽春麵店開店40多年，是知名庶民銅板美食，去年底店家因房東不續租結束營業；地藏庵廟口對面古早味「歪仔伯」麵攤，也在今天熄燈，80歲鍾姓老闆說，房東漲租金，加上原物料、工資漲，年紀大了，決定結束營業，客人感嘆，「好吃古早味小吃愈來愈少了！」

「又1家經典古早味麵食熄燈！」九華山地藏庵在地林森里前里長王廣禮說，嘉市知名古早味「歪仔伯」麵攤今天熄燈，結束營業，由於原物料、工資、房租，加上老闆年紀等因素，不敷成本，決定結束營業。「歪仔伯」麵攤在此經營逾13年，是居民難忘美味，經典古早味如今只能成追憶了。

昨天中午歪仔伯麵攤最後1天開賣，老客人不斷上門，80歲鍾姓老闆與家人共4人，手腳忙不停，客人得知結束營業，感到不捨，希望再留下來，鍾姓老闆說，年紀大了，房東漲租金，加上原物料、工資漲，連基本工資都不夠。

去年底，原空軍眷村市場阿桃陽春麵店，從眷村搬遷和平路，共開店40多年，擄獲嘉義人味蕾，眷村出身綜藝教父王偉忠也愛吃，店家因房東不續租熄燈，最後營業日湧現人潮，客人大排長龍，等再久也要吃上一碗熱騰騰麵。