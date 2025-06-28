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嘉義5G新創基地 遭質疑浪費公帑

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義文化科技基地昨天遭批花錢沒成果，設備、課程全靠公帑。聯合報系資料照片
嘉義文化科技基地昨天遭批花錢沒成果，設備、課程全靠公帑。聯合報系資料照片

嘉義縣政府文化觀光局在蒜頭糖廠成立文化科技創新基地，2023年從5G文化科技落地計畫提撥1930萬元營運，但議員昨天質詢批，至今沒看到顯著成果，今年還編500萬元開辦課程。縣長翁章梁說，目標是扶植在地青創團隊，給年輕人一個返鄉機會。

翁章梁說，嘉義縣是農業縣，持續轉型發展科技，已經花8800萬元，好不容易弄了1個基地，也累積1個團隊，應讓團隊繼續經營，讓人才留在地方。

議員詹琬蓁說，文化科技基地得標廠商在外縣市也拿基地標案，透過幾個標案相互交流，成果報告只要寫跨縣市交流，每個地方都拿錢，今年AI數位學院課程還要再編500萬元，「經費和設備都是政府出錢讓這間公司做，已花8千萬元卻成效不彰」。

文觀局長徐佩鈴說，8千多萬元中的1930萬元是基地營運及活動、設備經費，活動後軟硬體移至創新基地，再供學生及企業參訪觀摩，廣播文物館、太空教育館舉辦沉浸體驗後的設備則留在原地使用，至今接待30個團體，近千人認識嘉義文化科技成果。她指出，文觀局會向基地要求KPI，也由基地向文策院、文化部、數發部爭取經費。

翁章梁 嘉義 5G

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