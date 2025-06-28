聽新聞
0:00 / 0:00

台南新路名青森、弘前 議員批諧音不吉籲市府收回

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）昨天開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路取名諧音不吉、不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）昨天開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路取名諧音不吉、不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影

台南市政府斥資10億元開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本澳洲友誼城市為名卻惹議，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」被議員批諧音不吉利，要求市府收回；市府說明，以友誼城市命名，是展現國際連結並提升城市能見度。 市議員林美燕、周麗津與南區興農里長段美珠昨天舉行「來路不明的路名」記者會，批市府命名未與地方溝通，公告後才倉促辦理說明會，根本「先斬後奏」。取名「青森」路，被聯想為「輕生」；「弘前」近似「黃泉」，令人聽了就不舒服；「黃金海岸」更與當地黃金海岸地名重疊，易混淆。林美燕認為，地名應具在地歷史與文化意涵，而非為追求國際形象或紀念友誼市而生硬植入，「路名是市民要住一輩子的，不應由少數官員決定」。有居民說，若連命名都無法反映居民認同，不如乾脆叫川普路或美國街。 周麗津指市府規畫前未先與地方民代充分討論，未尊重在地聲音，「不要為了紀念國外友誼市，就犧牲在地居民的感受」。道路命名應從當地自然環境、人文地景出發，採具有歷史淵源、認同感高的地名。 民政局指出，那珂市與黃金海岸市皆為濱海城市，與南區喜樹、灣裡地區地理條件相近；青森縣與弘前市以蘋果產業聞名，象徵平安、幸福與豐收，期能為社區注入溫馨正向意涵。民政局強調，所有道路名稱依據台南市道路命名及門牌編釘自治條例及相關作業要點辦理，程序完備、具法源依據。未來將持續傾聽民意，作為日後命名作業重要參考。

青森 重劃區 澳洲 日本 台南

延伸閱讀

台南新路命名有「青森」「弘前」挨批「輕生黃泉」不吉

4年僅上過「2堂課」　福原愛已卸任青森大學「客座副教授」職務

台南的「紅樹林秘境」在這裡 帶你探索秘境體驗生態之美

影／陳亭妃率7名南市議員爭取敬老計程車補貼 黃偉哲回應了

相關新聞

台南新路名青森、弘前 議員批諧音不吉籲市府收回

台南市政府斥資10億元開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本與澳洲友誼城市為名卻惹議，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、...

嘉義5G新創基地 遭質疑浪費公帑

嘉義縣政府文化觀光局在蒜頭糖廠成立文化科技創新基地，2023年從5G文化科技落地計畫提撥1930萬元營運，但議員昨天質詢...

公民團體集結嘉義火車站點燈 呼籲政府重視行人安全

嘉義市人本交通展望協會今天在嘉義火車站前舉辦「燭光白紙鶴交通傷亡追思行動」，盼透過悼念行動喚起重視行人安全，集結公民力量...

台南新增1例M痘確定個案 疫情升溫呼籲速接種疫苗

南市今天新增1例M痘確診個案，疫調指出該案近期無國外旅遊史，但曾與不特定人士發生親密接觸，因手部及生殖器出現膿疱症狀就醫...

紓解車流 雲林將爭取闢建濁水溪堤防南側道路逾22公里

雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助...

嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁 環保局隨車稽查盼治亂象

民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，嘉義縣上個月數台垃圾車遭退運，增加清潔人員負擔。嘉義縣環保局為改善情況，近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。