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台南新路名青森、弘前 議員批諧音不吉籲市府收回
台南市政府斥資10億元開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本與澳洲友誼城市為名卻惹議，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」被議員批諧音不吉利，要求市府收回；市府說明，以友誼城市命名，是展現國際連結並提升城市能見度。 市議員林美燕、周麗津與南區興農里長段美珠昨天舉行「來路不明的路名」記者會，批市府命名未與地方溝通，公告後才倉促辦理說明會，根本「先斬後奏」。取名「青森」路，被聯想為「輕生」；「弘前」近似「黃泉」，令人聽了就不舒服；「黃金海岸」更與當地黃金海岸地名重疊，易混淆。林美燕認為，地名應具在地歷史與文化意涵，而非為追求國際形象或紀念友誼市而生硬植入，「路名是市民要住一輩子的，不應由少數官員決定」。有居民說，若連命名都無法反映居民認同，不如乾脆叫川普路或美國街。 周麗津指市府規畫前未先與地方民代充分討論，未尊重在地聲音，「不要為了紀念國外友誼市，就犧牲在地居民的感受」。道路命名應從當地自然環境、人文地景出發，採具有歷史淵源、認同感高的地名。 民政局指出，那珂市與黃金海岸市皆為濱海城市，與南區喜樹、灣裡地區地理條件相近；青森縣與弘前市以蘋果產業聞名，象徵平安、幸福與豐收，期能為社區注入溫馨正向意涵。民政局強調，所有道路名稱依據台南市道路命名及門牌編釘自治條例及相關作業要點辦理，程序完備、具法源依據。未來將持續傾聽民意，作為日後命名作業重要參考。
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