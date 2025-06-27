公民團體集結嘉義火車站點燈 呼籲政府重視行人安全

嘉義市人本交通展望協會今天在嘉義火車站前舉辦「燭光白紙鶴交通傷亡追思行動」，盼透過悼念行動喚起重視行人安全，集結公民力量，關注日常交通安全，並訴求中央與地方政府推動實質制度改革，約10多人參加，在火車站前廣場圍起圓圈，點亮蠟燭燈光。

嘉義市人本交通展望協會為服務更多地區，擬向交通部爭取成為全國性團體，組織為雲嘉人本交通展望協會，昨天帶著群眾走讀人行道，今天舉辦追思活動，台南市人本交通促進協會理事周佳音、時代力量嘉義黨部主任郭宗佑、嘉義市議員鄭光宏等人都到場參加。

嘉義市人本交通展望協會發起召集人黃晧芸說，嘉義市人口密度僅次於台北、新竹，每十萬行人交通死亡比例全台最多，雲嘉地區人口高齡化，交通環境對長輩超不友善，大眾運輸及人行環境也有問題，吳鳳北路人行道有很多變電箱，還有很多地方沒有人行道。

黃晧芸強調，應該要好好規畫停車空間，讓行人有走路空間，最好復健方式就是走路，垂楊路就很好走，後面就想不到要接什麼話了，有沒有一條路可以讓他安心出門，讓他可以安全走到垂楊路，讓長輩可以不用被困在客廳裡面，更安全自在的外出。