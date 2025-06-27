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台南新增1例M痘確定個案 疫情升溫呼籲速接種疫苗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

南市今天新增1例M痘確診個案，疫調指出該案近期無國外旅遊史，但曾與不特定人士發生親密接觸，因手部及生殖器出現膿疱症狀就醫後通報，目前已安排個案回診就醫、做好個人防治措施並聯繫環境清消。

市長黃偉哲呼籲高風險族群並符合公費M痘疫苗接種條件者，包括近1年有風險性行為者(例如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，請盡速接種2劑M痘疫苗以提升自身保護力，完整接種兩劑之保護力可達9成，民眾可至台南線上打疫苗系統或衛生局網頁查詢M痘疫苗接種合約院所預約施打。

衛生局提醒，全球M痘疫情持續升溫，暑假計畫出國的民眾若前往至M痘疫情高風險國家，請避免與不特定人士親密接觸之社交活動以降低感染風險，不符合公費M痘疫苗資格者可於出發前至成大醫院旅遊醫學門診預約施打自費M痘疫苗提升自身免疫力。

衛生局長李翠鳳表示，M痘為我國第二類法定傳染病，主要透過親密或長時間接觸傳播。感染後症狀包括發燒、畏寒、頭痛、淋巴腺腫大，通常在發燒1至3天後出現皮膚水泡、膿疱等病灶。如不慎感染，應立即就醫並告知接觸及旅遊史，以利及早診斷與處置。

台南市衛生局呼籲打疫苗預防M痘。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局呼籲打疫苗預防M痘。圖／台南市衛生局提供

衛生局 疫苗 M痘

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