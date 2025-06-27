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紓解車流 雲林將爭取闢建濁水溪堤防南側道路逾22公里

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助辦理可行性研究，建議採平面道路方式開闢，經費約113.5億元，今在麥寮鄉公所舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助辦理可行性研究，建議採平面道路方式開闢，經費約113.5億元，今在麥寮鄉公所舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影

雲林麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助辦理可行性研究，建議採平面道路方式開闢，經費約113.5億元，今在麥寮鄉公所舉辦地方說明會，將把地方意見納入修正再向中央爭取經費。

雲林縣長張麗善、麥寮鄉長許忠富、縣議員李明哲及吳蕙蘭、許留賓、林深等人今在麥寮鄉公所出席闢建濁水溪堤防南側道路地方說明會，聽取民眾意見。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，六輕工業區每日往來車流量逾萬輛，常有交通事故發生，地方建議闢建道路紓解出流，2022年獲公路局補助652萬元辦理「濁水溪堤防南側道路可行性研究」，原計畫設置25.4公里高架快速道路，但經費高達838億元，評估不具可行性。

後採平面道路方案，從六輕聯絡道為起點，從水防道路一路經過麥寮、二崙、崙背，終點至西螺大橋路與福來路口，全長22.43公里，將聯絡道拓寬至22米雙向6車道、水防道路擴寬20米雙向四車道，並銜接台61線西濱快速道路交流道，總經費約113.5億元。

麥寮鄉代吳明宜表示，可拓寬鄉道雲1線連接至六輕聯絡道，降低車流；李明哲、林深提出建議，需將可能潛在的交通危機納入評估，避免憾事發生。

張麗善表示，將把相關建議納入修正，完成後將送中央爭取經費，盼藉此解決當地長久以來的交通壅塞問題。

雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助辦理可行性研究，建議採平面道路方式開闢，經費約113.5億元，今在麥寮鄉公所舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣麥寮鄉六輕工業區因每日車流量大，且往來大型車輛多，地方建議闢建濁水溪堤防南側道路分擔車流，縣府2022年獲中央補助辦理可行性研究，建議採平面道路方式開闢，經費約113.5億元，今在麥寮鄉公所舉辦地方說明會。記者陳雅玲／攝影

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