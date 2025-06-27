嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁 環保局隨車稽查盼治亂象

民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，嘉義縣上個月數台垃圾車遭退運，增加清潔人員負擔。嘉義縣環保局為改善情況，近期啟動「垃圾車跟車稽查專案」，派員隨車稽查垃圾分類情形，在垃圾傾倒前逐袋抽查，減少後續處理時間。

環保局表示，實施隨車檢查以來，發現部分公所清潔隊面臨人力不足、資源回收車輛與貯存空間有限等問題。經多次研商，可依嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員員額設置基準補足人力，車輛部分則由各鄉鎮市間暫行借調應急，貯存空間則透過清潔隊與回收業者協調，提升清運頻率以因應需求。

環保局長張輝川指出，2006年開始實施垃圾分類工作，嘉義縣每人每日垃圾清運量還是居高不下，去年更高於全國平均0.25公斤，因此實施垃圾車落地檢查及退運機制。結果顯示，5月較去年同期，垃圾減量23.5%，約減少3139公噸垃圾清運量。

張輝川指出，垃圾車跟車稽查專案由人員跟隨垃圾車進入社區、巷弄觀察投擲情形，目前還處於磨合期間，未來會持續與各鄉鎮市協調，執行垃圾分類稽查工作。垃圾分類不是選擇，而是全民的責任，把垃圾分類變成生活習慣，才能打造更永續環境。