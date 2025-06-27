快訊

孫安佐將獲孫鵬遺產 親口認了1條件「直接過戶」

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁 環保局隨車稽查盼治亂象

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供

民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，嘉義縣上個月數台垃圾車遭退運，增加清潔人員負擔。嘉義縣環保局為改善情況，近期啟動「垃圾車跟車稽查專案」，派員隨車稽查垃圾分類情形，在垃圾傾倒前逐袋抽查，減少後續處理時間。

環保局表示，實施隨車檢查以來，發現部分公所清潔隊面臨人力不足、資源回收車輛與貯存空間有限等問題。經多次研商，可依嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員員額設置基準補足人力，車輛部分則由各鄉鎮市間暫行借調應急，貯存空間則透過清潔隊與回收業者協調，提升清運頻率以因應需求。

環保局長張輝川指出，2006年開始實施垃圾分類工作，嘉義縣每人每日垃圾清運量還是居高不下，去年更高於全國平均0.25公斤，因此實施垃圾車落地檢查及退運機制。結果顯示，5月較去年同期，垃圾減量23.5%，約減少3139公噸垃圾清運量。

張輝川指出，垃圾車跟車稽查專案由人員跟隨垃圾車進入社區、巷弄觀察投擲情形，目前還處於磨合期間，未來會持續與各鄉鎮市協調，執行垃圾分類稽查工作。垃圾分類不是選擇，而是全民的責任，把垃圾分類變成生活習慣，才能打造更永續環境。

嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁，環保局近日啟動隨車稽查盼治亂象。圖／嘉義縣政府提供

垃圾車 垃圾分類 嘉義

延伸閱讀

環團籲協和電廠列土污場址禁開發 環境部：查證中

屏東環保局新增屏北地區AI影像辨識系統 防制露天燃燒

彰化縣7月起推可透視垃圾袋 分日分項回收

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

相關新聞

台南新路命名有「青森」「弘前」挨批「輕生黃泉」不吉

台南市府斥資10億開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本與澳洲姊妹市為名，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」...

嘉義縣垃圾分類不確實退運頻繁 環保局隨車稽查盼治亂象

民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，嘉義縣上個月數台垃圾車遭退運，增加清潔人員負擔。嘉義縣環保局為改善情況，近...

台南麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線 友善景點提升認知功能

台南麻豆新樓醫院5名人員今天帶著27名將軍區失智友善館長者及家屬，前往大北門海線地區「失智友善輕旅遊」。院方表示，市政府...

歐洲經貿處長首訪台南 黃偉哲盼深化高科技與農業交流

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）今天造訪台南並拜會市長黃偉哲，雙方就台南與歐盟在經貿、文化、人權等領...

府城市圖飄書香！通閱量已突破3500萬冊 威致鋼鐵捐全新「通閱車」

台南市通閱量逐年增加，已達總借閱量3分之1，但圖書館車輛老舊，為提升圖書物流效率，威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈一輛全新圖...

雲林13偏鄉無眼科、皮膚科 縣府自購設備與大醫院開辦遠距會診

健保署公告雲林縣有13鄉鎮醫療不足，尤其眼科、皮膚科多集中在都會區，為改善醫療資源不均，縣府去年啟動智慧繁星新醫療計畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。