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台南麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線 友善景點提升認知功能

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供

台南麻豆新樓醫院5名人員今天帶著27名將軍區失智友善館長者及家屬，前往大北門海線地區「失智友善輕旅遊」。院方表示，市政府衛生局全力支援，特別安排參訪經過「失智友善組織」認證多個景點，期待提升失智長者社會參與改善生活品質。

眾人在將軍區金興宮集合，行程涵蓋將軍、北門及七股歷史文化導覽、參觀觀光工廠、生態探索及咖啡文化體驗，讓長者能夠親自感受當地文化特色，多樣活動促進認知刺激和人際互動，提升生活參與感與質量。

麻豆新樓醫院副院長陳維利指出，「失智友善旅遊」不僅提供長者及照顧者放鬆交流機會，還有助提升社會對失智症認識與理解，促進更具同理心的社群環境。院方也安排健康諮詢及照護支援，並提醒參加者在夏季外出時注意防曬補充水分，慢性病患者應隨身攜帶所需藥物，確保旅程安全。

衛生局表示，建立失智友善城市是邁向健康高齡社會的重要目標，透過社群參與友善活動，鼓勵長者勇於走出家門，以延緩認知退化，增強與社會的連結。

麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供
麻豆新樓醫院帶失智長者暢遊海線友善景點，提升生活認知品質。圖／院方提供

景點 失智症 台南

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