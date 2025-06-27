歐洲經貿處長首訪台南 黃偉哲盼深化高科技與農業交流

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）今天造訪台南並拜會市長黃偉哲，雙方就台南與歐盟在經貿、文化、人權等領域的交流合作深入交換意見。谷力哲也參訪市立圖書館新總館「台南人權月」展覽，對台灣在民主與人權發展上的努力表達肯定。

市長黃偉哲表示，台南作為台灣歷史最悠久的城市，甫於去年慶祝台南400，擁有豐厚文化底蘊，期盼未來能與歐洲在文化保存、青年交流及學術互動上持續深化合作。他也提到，南科園區吸引多家歐洲企業進駐，近期更有芒果與芭樂獲准輸歐，盼雙方在高科技與農業領域攜手拓展市場。

谷力哲指出，台南與歐盟在價值理念上高度契合，歐洲經貿辦事處將全力支持深化雙邊合作。他盛讚市府公共外交成果，並提及目前台南已與60個城市締結姊妹市，展現強大的國際連結力。他也感謝市府邀請參訪人權展覽，讓他更深入理解台灣人權歷程。

「台南人權月」展覽自5月17日至7月3日於市圖新總館展出，以「每一道磷光都是獨特的署名」為題，呈現白色校園事件、人權音樂創作與地方政治案件等內容，透過歷史與藝術交織，彰顯人權價值如陽光般不可或缺。

歐洲經貿辦事處自2003年在台成立以來，積極促進歐盟與台灣在多元政策領域的交流，並與台灣民間團體、智庫及學界保持良好互動。近年歐洲議會更多次通過決議，表達對台海和平穩定的支持與承諾。