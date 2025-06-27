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台南新路命名有「青森」「弘前」挨批「輕生黃泉」不吉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影

台南市府斥資10億開發南區喜樹灣裡重劃區，4條新路以日本與澳洲姊妹市為名，包括「青森」、「弘前」、「那珂」、「黃金海岸」惹議，議員批諧音不吉、不符民情，未尊重地方、要求市府收回，廣納民意及與在地文化連結重新命名；市府說明是希望打造國際化吸引遊客，但會根據地方意見再研議。

市議員林美燕、周麗津與南區興農里長段美珠今天召開「來路不明的路名」記者會，痛批市府命名未與地方溝通，採「先斬後奏」，公告後才倉促辦理說明會，根本未聽取民意。如「青森」被聯想為「輕生」、「弘前」近似「黃泉」，令人聽了就不舒服；「黃金海岸」更與當地黃金海岸地名重疊，易造成混淆。

林美燕強調，地名應具在地歷史與文化意涵，而非為追求國際形象或紀念姊妹市而生硬植入，「這些名字是市民要住一輩子的，不應由少數官員決定。」也有居民說，若連命名都無法反映居民認同，不如乾脆叫川普路或美國街。

周麗津批市府在規畫前先與地方民代充分討論，也未尊重在地聲音，「不要為了紀念國外姊妹市，就犧牲在地居民的感受。」道路命名應從當地自然環境、人文地景出發，採用具有歷史淵源、認同感高的地名，例如興農里長反映希望有「興農街」等。

對此，市府民政局回應，四條路名取自姊妹城市意象，如「青森」象徵蘋果般甜蜜清新，「那珂」因與當地皆屬濱海地區，與喜樹有呼應關聯；「黃金海岸」是擬打造成台版「邁阿密」，展現國際觀光都市想像。對於議員及地方意見，會納入參考進一步研議。

台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林美燕（左二）與周麗津（右二）今天召開記者會，指喜樹灣裡重劃區4條道路以日本和澳洲姊妹市命名，但諧音不吉、也不尊重地方文化。記者吳淑玲／攝影

黃金 青森 議員

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