府城市圖飄書香！通閱量已突破3500萬冊 威致鋼鐵捐全新「通閱車」

台南市通閱量逐年增加，已達總借閱量3分之1，但圖書館車輛老舊，為提升圖書物流效率，威致鋼鐵工業股份有限公司捐贈一輛全新圖書通閱車給台南市立圖書館，台南市政府今天上午舉行捐贈記者會，由副市長葉澤山代表接受，感謝企業投入閱讀公益、實質挹注圖書通閱能量。

葉澤山表示，台南自2013年啟動「全市圖書通閱服務」以來，至今已邁入第13年，市民借書使用通閱服務已蔚為風氣。2023年通閱冊數達413萬冊，占整體借閱量約三分之一，累積13年來通閱量已突破3500萬冊，顯示通閱系統已成為市圖的重要服務。

目前市立圖書館每日有5輛通閱車往返各館，配送跨館借閱書籍，服務範圍涵蓋全市37行政區。然而部分車輛使用已逾10年，維修與調度壓力逐年上升。此次企業捐贈的新車，將用以汰換老舊電動車，提升載運效率與安全性。目前還需要2輛通閱車及1輛大型圖書巡迴車待汰換。

市圖指出，自2021年總館開幕以來，整體借閱需求快速成長，去年通閱冊數比前年增加近20萬冊，原有車輛已難負荷需求。新車加入後，可強化全市書籍流通網絡，讓資源配送更即時、精準。